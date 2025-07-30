Профильный комитет Рады поддержал за основу и в целом законопроект Зеленского о НАБУ и САП

30 июля, 15:44
Заседание комитета Рады по законопроекту о НАБУ и САП (Фото: Железный нардеп / Telegram)

Профильный комитет Верховной Рады в среду, 30 июля, поддержал за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Об этом в Telegram написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

По словам Железняка, комитет по вопросам правоохранительной деятельности не принял каких-либо изменений в тексте. За проголосовали 19 членов комитета.

«Завтра именно это решение будет ставиться на голосование в зале Рады. Сразу в двух чтениях. Все будет ок — голосов более чем достаточно», — считает Железняк.

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

29 июля нардепы зарегистрировали четыре собственных законопроекта о независимости НАБУ и САП:

  • № 13533−1 — инициатор Алексей Гончаренко;
  • № 13533−2 — Юлия Яцык и Алексей Гончаренко;
  • № 13533−3 — Юлия Тимошенко и другие депутаты;
  • № 13533−4 — Дмитрий Разумков и другие депутаты.
Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Ярослав Железняк Верховная Рада

