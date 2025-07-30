24 популярных телеграм-канала распространяли манипулятивные сообщения о Национальном антикоррупционном бюро , Специализированной антикоррупционной прокуратуре и антикоррупционных активистах с 5 июня по 23 июля 2025 года, свидетельствует анализ Texty.org.ua.

Издание отмечает, что проанализировало 246 сообщений из этих Telegram-каналов, и добавляет, что можно предположить, что эту информационную кампанию организовала власть, учитывая то, что 22 июля за скандальный законопроект № 12414 голосовала президентская фракция, а сам президент очень быстро его подписал.

Журналисты, проводившие исследование, пришли к выводу, что в части популярных Telegram-каналов примерно месяц продолжалась подготовка общественного мнения к отмене независимости НАБУ и САП. В частности, обыски у детективов НАБУ, которые 21 июля провела СБУ, активно освещались этими Telegram-каналами, что выглядело как кульминация информационной кампании, отмечается в статье.

В то же время, авторы исследования обращают внимание на то, что Telegram-каналы, которые критиковали НАБУ в течение последнего месяца, замалчивали масштабы протестов против лишения независимости антикоррупционных органов, которые с 22 июля каждый вечер проходят во многих городах. Причем эти Telegram-каналы активно и синхронно транслируют текущую позицию Офиса президента и лично президента Владимира Зеленского и со ссылкой на ГУР предупреждают, что российская пропаганда радуется антикоррупционным протестам и призывает свергнуть «киевский режим».

Texty.org.ua опубликовали табличку со списком 24 Telegram-каналов, которые распространяли дискредитационные сообщения о НАБУ.



Инфографика: Texty.org.ua

В статье обращается внимание на то, что упомянутые Telegram-каналы активно распространяли комментарии политтехнологов, фигурирующих в базе псевдосоциологов и скрытых пиарщиков, в частности, Олега Постернака (14 сообщений) и Михаила Шнайдера (8 сообщений).

Постернак заявил, что «бесконтрольность и самозамкнутость привели сначала к приватизации правоохранительного органа (НАБУ. — ред.) группой руководителей и активистов, а впоследствии и к превращению в филиал силового органа страны-агрессора. Отсюда вчерашние обыски и задержания за госизмену».

Михаил Шнайдер заявил, что «во время задержаний эфэсбешных „кротов“ в НАБУ антикоррупционные активисты или не заметили шпионажа и госизмены, или сделали вид, будто это не проблема».

Авторы расследования напоминают, что Шнайдер и Постернак ранее продвигали пророссийского политика Виктора Медведчука. Кроме того, Постернак в разное время пиарил Вадима Рабиновича, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко и Анатолия Шария и его партию.

Сообщается также, что в июле к критикам НАБУ присоединился политтехнолог Тарас Загородний.

В статье отмечается, что пророссийские депутаты из запрещенной ОПЗЖ помогли Слугам народа лишить НАБУ и САП независимости и радовались этому решению.

В статье также приводится схема с ключевыми негативными нарративами о НАБУ из сообщений Telegram-каналов — от призывов к правоохранителям «проверить грантоедов, которые вредят государству» до сообщений 23 июля о призывах к единству главы ГУР Кирилла Буданова и командира полка беспилотных систем К2 полковника Кирилла Вереса, якобы поддержке законопроекта № 12414 США, а также о том, что НАБУ — якобы филиал ФСБ, а новый закон все исправит.

Инфографика: Texty.org.ua

Инфографика: Texty.org.ua

По данным авторов исследования, пик информационной кампании против НАБУ и САП пришелся на канун голосования за скандальный закон 21 июля и на день голосования 22 июля (соответственно 53 и 43 сообщения).

5−8 июня журналисты обнаружили в Telegram-каналах 21 такое сообщение. Их главный месседж заключался в том, что НАБУ создали «миллионеры-грантоеды», а сегодня эта структура только проедает бюджетные средства. Также в этих сообщениях говорится о том, что НАБУ тратит больше, чем возвращает: 1,9 млрд грн против 823 млн грн, полученных от разоблаченных коррупционеров.

Отмечается, что сообщение с заголовком «Правоохранителей призывают проверить грантовых активистов-миллионеров» или «Общественность инициирует проверку грантоедов» почти идентично в нескольких Telegram-каналах и в нем не идентифицируется «общественность», которая пытается инициировать проверку.

Авторы исследования продолжают, что в течение месяца Telegram-каналы писали обо всех скандалах, в которые попадали недобропорядочные работники НАБУ, упоминая «земельные участки и вип-автомобили, оформленные на тещ, наличие родителей в России, детей за рубежом, братьев-уклонистов и совершенные ДТП с участием детективов НАБУ».

Также Texty.org.ua вспоминают, что 10 июля в Telegram-каналах появился рейтинг скандалов, связанных с НАБУ: они распространяли статью Доска позора. Кто и как ведет НАБУ к закрытию, опубликованную в Українських новинах.

«Шеф-редактор сайта агентства Українські новини Денис Гороховский есть в нашей базе псевдосоциологов и черных пиарщиков, поскольку был замечен в пиаре политической силы Юлии Тимошенко», — отмечается в статье.

Кроме Українських новин, эту статью под похожими заголовками и с акцентом на закрытие НАБУ опубликовали агентства УНИАН и РБК-Украина, сайт kp.ua (бывшая Комсомольская правда) и еще ряд более мелких сайтов, сообщили авторы исследования. Они отметили, что Telegram-каналы, которые ее распространяли, чаще всего ссылались на УНИАН и РБК-Украина.

«В целом ссылки на УНИАН и РБК (РБК-Украина — ред.) в информационной кампании против НАБУ фигурируют довольно часто», — говорится в статье.

Авторы исследований сообщают, что 11 июля Telegram-каналы массово распространили новость от соратника Юлии Тимошенко и народного депутата от Батькивщины Сергея Власенко о том, что эффективность работы антикоррупционных органов будет проверять Временная следственная комиссия (ВСК).

В статье отмечается, что заявление Власенко, который является давним критиком новосозданных антикоррупционных органов, странным образом совпало с кампанией, направленной на дискредитацию НАБУ.

Также отмечается, что в этот день состоялись обыски ГБР у антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и пул Telegram-каналов, о которых говорится в исследовании, обвиняет НАБУ в попытке замять дело и спасти грантоеда.

«Мы зафиксировали 33 сообщения только за 10−11 июля», — говорится в статье.

Авторы исследования добавили, что такие сообщения в нескольких телеграм-каналах суммируются тезисом: «Как сообщалось, антикоррупционные организации Украины требуют распустить НАБУ как структуру, дискриминирующую всю борьбу с коррупцией». При этом, где именно об этом сообщалось и о каких антикоррупционных организациях идет речь, не уточняется.

В нескольких похожих сообщениях повторяются тезисы вроде «распустить НАБУ», «НАБУ проедает деньги», «НАБУ разваливается», «НАБУ пробивает дно», обращают внимание Texty.org.ua

«Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Если разогнать НАБУ, то денег станет немного больше, а скандалов и некомпетентности в борьбе с коррупцией — меньше», — говорится, в частности, в одном из таких сообщений на канале Times of Ukraine.

Авторы исследования напомнили, что проблемы с коррупцией есть и в других правоохранительных и судебных структурах Украины и перечни о разоблачении коррупции и связей с Россией некоторых работников СБУ, прокуратуры и судов были бы не короче, однако в анонимных телеграмм-каналах не акцентируют на этом внимания.

«Когда в феврале 2025 года российским агентом оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ, это не подняло волны призывов ликвидировать СБУ или расследовать ее деятельность», — говорится в статье.

Ее авторы приводят пример Telegram-канала Реальна війна, который в июне и июле активно распространял сообщения о НАБУ, а вот о «кроте в СБУ» опубликовал лишь несколько сообщений: 12 февраля 2025 года — о том, как глава СБУ Василий Малюк задержал «крота», а позже — о том, что в 2016-м его наградил лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и что он общался с мэром Киева Виталием Кличко.

«То есть в трех сообщениях авторы отбелили СБУ и связали „крота в СБУ“ с давними врагами президента: бывшим президентом Порошенко и мэром Киева Кличко», — делают вывод Texty.org.ua.

Кроме того, во время дискредитационной кампании ежедневно распространялись факты о всех возможных связях с Россией детективов НАБУ — от сообщений о родственниках в оккупации или российских паспортах до фразы «поддерживал тесные контакты с российскими политиками» без каких-либо уточнений.

Первое сообщение о «российском влиянии в НАБУ» появилось 5 июня. Сообщалось, что отец детектива НАБУ Александра Скомарова получил российское гражданство и перерегистрировал свой бизнес в России, находясь в оккупации.

На момент появления этого сообщения Скомаров должен был проходить финальное собеседование на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Объяснения Скомарова о «принудительной паспортизации» отца во время пребывания на оккупированных территориях, выезде его на подконтрольную территорию Украины и отрицании наличия бизнеса у отца ни один из исследуемых Telegram-каналов не опубликовал, говорится в статье.

О победителе конкурса детективе НАБУ Александре Цывинском, которого правительство позже отказалось назначить на эту должность, Telegram-каналы писали, что он потерял материалы дела, его сыновья в Великобритании, а отец имеет российское гражданство. Объяснения Цивинского о том, что отец 30 лет живет в Украине, что он с ним не общается и его вырастил отчим эти Telegram-каналы не упоминают.

Апогеем дикредитационной кампании Texty.org.ua называют 21 июля, когда СБУ и Офис генпрокурора провели почти 70 обысков, которые касались 15 сотрудников НАБУ.

Причиной большинства из них НАБУ называет причастность его сотрудников к ДТП, троим из них позже сообщили о подозрении.

В этот день пул исследуемых Telegram-каналов опубликовал почти идентичные сообщения о том, что СБУ и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

В них говорится о том, что Руслан Магамедрасулов, который должен был координировать работу НАБУ в прифронтовых областях, помогал отцу продавать в Дагестан техническую коноплю.

«Невозможно проверить, насколько достоверны эти сообщения и обоснованы обвинения, которые озвучивает СБУ, учитывая политический контекст, когда СБУ подчиняется президенту, а тот хочет лишить независимости НАБУ и интегрировать его в свою властную вертикаль», — написали Texty.org.ua.

В статье отмечается, что именно в это время Telegram-каналы начинают называть НАБУ «филиалом ФСБ».

Телеграм-канал Реальна війна 23 июля даже опубликовал фото таблички со здания НАБУ с прифотошопленным российским флагом.

22 июля, когда Рада голосовала за законопроект № 12414 Telegram-кампания против антикоррупционных органов продолжалась. В частности, сообщалось о том, что «СБУ заявила о новых фактах утечки информации с ограниченным доступом в НАБУ», а также в 8-ми сообщениях распространялось заявление топ-блогера Кирилла Сазонова.

«Обыски в НАБУ — это не о политике, это о госизмене в Бюро… Общество должно отреагировать на этот „НАБУгейт“… Всех сотрудников НАБУ надо проверить на предмет работы на РФ, а также запретить выезд из страны», — заявил он.

В то же время, Telegram-каналы распространяли дискредитационные сообщения о Цывинском, в которых утверждалось, что он «является выходцем из семьи российского военного», имеет недвижимость и «тесные связи» с Россией, однако годами имел доступ к секретной информации.

Деталей о «тесных связях с Россией» Цывинского не приводится. Texty.org.ua добавляют, что отец главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского тоже является российским офицером, и оба родителя Сырского поддерживают путинский режим, а сам главнокомандующий ВСУ является выпускником Московского высшего военного командного училища.

23 июля кампания против антикоррупционных органов продолжалась, но к ней добавились новые акценты, в частности к критике действий протестующих против законопроекта № 12414 приобщили военных.

«Не подыгрывайте врагу! Военные командиры Кирилл Буданов и Кирилл Верес поддержали действия правоохранителей по выявлению российской агентуры и эфэсбэшных „кротов“ в рядах НАБУ и призвали общество не допустить внутреннего раздора», — приводится в статье фрагмент одного из сообщений.

Также Telegram-каналы со ссылкой на политического эксперта Тараса Загороднего, который утверждал, что без согласия США Рада не проголосовала бы за законопроект № 12414, писали, что в Вашингтоне этот законропроект якобы одобряют.

Кроме того, Telegram-каналы заявляли, что действия НАБУ демотивируют военных, ссылаясь на следующее заявление главы СБУ Василия Малюка:

«Из-за обысков НАБУ у командующего Нацгвардии Пивненко половина Нацгвардии опустила оружие и не захотела выполнять задачи, а другая половина хотела ехать в Киев».

Авторы статьи заключают, что эти информационные волны не имели эффекта и в Украине начались протесты против лишения независимости НАБУ и САП, а западные партнеры начали критиковать действия украинской власти, и, в итоге, Зеленский зарегистрировал новый законопроект, который возвращает независимость антикоррупционным органам, а депутаты заявили, что осознали ошибку и готовы переголосовать.

Texty.org.ua обращают внимание, что среди критиков НАБУ выделяется Telegram-канал пророссийского издания strana.ua, которое последовательно на протяжении многих лет продвигает нарратив о внешнем управлении Украиной, что не дает Зеленскому ликвидировать любую политическую конкуренцию и установить режим, похожий на путинский в России.

В статье констатируется, что россияне всегда пытаются использовать любое информационное возмущение в свою пользу и для уменьшения их влияния государственная власть, с одной стороны, должна действовать взвешенно, согласно закону и процедуре, и одновременно эффективно, «чтобы у граждан не возникало ощущения, что их намахивают». В то же время, коммуникация представителей власти должна быть спокойной, уравновешенной и содержать детальное объяснение сути дела.

«Когда же топовые политики пытаются махлевать и опускаются до уровня анонимных Telegram-каналов, то это только подрывает доверие к ним и создает для российской дезы питательную почву», — заключают авторы статьи.