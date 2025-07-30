NV узнал, проголосуют ли завтра нардепы за закон, который возвращает независимость НАБУ и САП (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

NV узнал, с какими настроениями и в каком количестве представители фракции президента будут возвращать Зеленскому благосклонность ЕС.

Верховная Рада в четверг планирует проголосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении полномочий НАБУ и САП. Глава государства экстренно создал и предложил его на рассмотрение парламента после общественного и международного давления из-за принятия Радой 22 июля скандального документа № 12414, который ограничивал независимость этих антикоррупционных органов.

Реклама

Однако пока в парламенте нет однозначного убеждения, что голосов в поддержку нового проекта хватит. Хотя профильный комитет ВР уже поддержал документ.

Об этом рассказали NV два влиятельных источника — представитель фракции Слуги народа и человек из команды президента Зеленского.

Как рассказал последний собеседник, «голоса вроде бы есть, но депутаты возмущаются».

«Голосовать все будут, но что будет дальше — это вопрос», — добавил представитель президентской команды.

По его словам, нардепы чувствуют, что их «кинули».

Политик также рассказал, что депутаты сейчас возвращаются в столицу, чтобы проголосовать завтра за закон. По его словам, за границей находилось «не так много» нардепов. Большинство, как заверил NV собеседник во фракции СН, все-таки возвращается из регионов.



«Партнер голосования — Укрзализныця!» — иронично подчеркнул этот нардеп.

Он выразил надежду, что голосов хватит. «Главное — это же явка, — добавил этот собеседник NV. — Не думаю, что кто-то приедет и не проголосует. Вопрос — сколько доедет».

Он также подчеркнул, что «коммуникации НАБУ, правда, не сильно этому помогают», имея в виду заявление Бюро от 30 июля о том, что за девять лет антикоррупционная институция объявила о подозрении 71 нардепу, из них 31 — это представители действующего созыва Рады.

«После решения профильного комитета риск, что не хватит голосов уменьшился, — рассказал этот источник, — Но в целом не хочу даже думать о варианте, что не хватит».

В президентской команде, по данным NV, ожидают, что скорее всего против закона будет голосовать Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко и часть нардепов бывшей ОПЗЖ.