СБУ обнаружила «крота» в Воздушных силах, готовившего удары РФ по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000

СБУ заявила, что обнаружила «крота» в Воздушных силах (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила еще одного " крота " РФ в Военно-воздушных силах Украины. Он готовил удары по аэродромам базирования истребителей F-16 и Mirage 2000. Об этом в среду, 30 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, агентом РФ оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию российских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Расследование выяснило, что агент выполнял несколько задач в пользу врага одновременно. В частности, он передавал россиянам информацию для подготовки новых ракетных и дроновых ударов по объектам Воздушных сил Украины.

Основными целями были аэродромы, где базируются истребители F-16, Mirage 2000 и Су-24. Агент собирал данные о местоположении этих самолетов, расписание их вылетов и очередность полетов.

Чтобы помочь врагу поразить украинские объекты, агент подготовил для россиян аналитическую справку с советами по тактике комбинированных ударов. По его замыслу, это должно было позволить обойти систему защиты военных целей.

Также он передавал российской разведке персональные данные украинских пилотов, номера их самолетов, информацию о вооружении и тактике боевых вылетов.

Чтобы не вызвать подозрений, агент общался с представителем спецслужб РФ через анонимную электронную почту и защищенные чаты в мессенджерах.

СБУ задокументировала противоправную деятельность агента и задержала его при попытке собрать новые разведданные. В ближайшее время ему планируют объявить подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Расследование по этому делу проводит СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Как отметили в Службе безопасности, агента ГРУ разоблачили при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

3 июля СБУ сообщила, что сорвала новую попытку РФ получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

Во время спецоперации во Львовской области был задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом.

«Оккупанты завербовали его через бывшую жену-экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе», — утверждает следствие.