Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России выработался «определенный иммунитет» к санкциям (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президент США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против РФ , если за 10 дней не будет заключено соглашение с Украиной.

Спикер Кремля заявил, что Россия достаточно долго живет под большим количеством санкций и ее экономика «функционирует», пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Песков также утверждает, что в России выработался «определенный иммунитет» к санкциям.

По его словам, Москва «продолжает фиксировать все заявления Трампа и других зарубежных лидеров относительно санкций».

29 июля Дональд Трамп заявил, что у Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.

«[Дедлайн] в 10 дней, начиная с сегодняшнего дня. А потом мы введем тарифы и так далее, не знаю, повлияет ли это на Россию. Очевидно, он хочет продолжать войну», — сказал американский президент.

Ранее Трамп отмечал, что «очень разочарован» Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.