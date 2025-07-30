«До срыва маяка МВФ один день». Кабмин снова не назначил победителя конкурса Цывинского главой БЭБ

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 30 июля, снова не назначил победителя конкурса Александра Цывинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Чтобы не было даже сомнений — сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ остался один день», — отметил нардеп.

25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цывинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.

Кандидатуру Цывинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

7 июля Кабмин отклонил решение комиссии по отбору директора БЭБ о назначении на должность Цывинского и постановил повторно провести конкурс. Цывинский заявил, что указанное решение правительства не соответствует закону.