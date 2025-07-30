«Есть много признаков». Туск предположил, что война в Украине может вскоре «приостановиться»

Туск верит в то, что война в Украине может вскоре прекратиться (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «есть много признаков», которые могут свидетельствовать о вероятном приостановлении войны в Украине в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве, сообщает TVP .

Глава польского правительства подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий позиция Польши останется неизменной.

«Есть хороший шанс, есть много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал Туск.

По его словам, Польша «должна быть готова защищать себя» независимо от развития событий на российско-украинском фронте.

«Мы не можем терять ни одного часа или дня в этой погоне за современной армией», — сказал польский премьер.

29 июля Дональд Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.

«[Дедлайн] в 10 дней, начиная с сегодняшнего дня. А потом мы введем тарифы и так далее, не знаю, повлияет ли это на Россию. Очевидно, он хочет продолжать войну», — сказал американский президент.

Ранее Трамп отмечал, что «очень разочарован» Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.