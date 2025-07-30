За последние девять лет Национальное антикоррупционное бюро ( НАБУ) объявило о подозрении 71 действующему и бывшему народному депутату.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в среду, 30 июля.

Там отметили, что до создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было «скорее исключением, чем правилом». Однако, как отметили в НАБУ, ситуация изменилась.

С 2016 по 2025 год НАБУ сообщило о подозрении 71 действующему и бывшему нардепу, из них 42 — в течение 2022−2025 годов.

В НАБУ подчеркнули, что 31 фигурант был депутатом текущего, девятого созыва Верховной Рады.

К типичным коррупционным правонарушениям, в которых НАБУ разоблачило нардепов, относятся:

присвоение или растрата имущества;

получение неправомерной выгоды;

злоупотребление властью или служебным положением;

недостоверное декларирование;

незаконное обогащение.

«НАБУ и САП последовательно доказывают — закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности», — говорится в сообщении.

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

29 июля нардепы зарегистрировали четыре собственных законопроекта о независимости НАБУ и САП: