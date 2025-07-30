Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует оформление на должности НАК Нафтогаз Украины охраны и домашнего персонала экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышова , когда он возглавлял предприятие, сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, соответствующие должности предусматривали заработную плату в размере не менее 300 тысяч грн в месяц и бронирование от мобилизации.

Реклама

Отмечается, что «трудоустройство» в НАК упоминалось в постановлении суда, согласно которому у Чернышова в июне прошли обыски. Однако из-за принятия закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили его расследование.

23 июня Алексею Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Сам министр назвал эту сумму «огромным вызовом».

2 июля представители проекта расследований Схемы заявили, что за Чернышова внесли залог — причем частями в разные дни.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 июля обжаловала меру пресечения.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк, САП будет настаивать, чтобы к Чернышеву применили ряд ограничений: сдать загранпаспорта, не покидать пределы Киева и Киевской области и носить электронный браслет.