Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов , которого задержала СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием бизнесмена Тимура Миндича, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

В материале говорится, что у НАБУ и САП есть детальный анализ по всем сотрудникам, к которым СБУ и ГБР применяли следственные действия 21 июля.

По данным УП, почти все эти люди связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

«Или СБУ докажет обоснованность подозрений, или же нас бьют за то, что мы по закону должны делать — разоблачать топ-коррупцию», — сказал изданию один из влиятельных сотрудников антикоррупционной системы.

Ранее УП со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Источник издания именно с этим связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось на прошлой неделе и привело к протестам на улицах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Radio NV также предполагал, что дела в отношении бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова и подготовка подозрения совладельцу Квартала 95 Миндичу — это была «последняя капля для Офиса президента».

25 июля УП сообщила, что НАБУ и САП прослушивали разговоры Миндича по адресу, где пять лет назад Зеленский праздновал свой день рождения.

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели примерно 70 обысков у сотрудников НАБУ. Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова.

СБУ и прокуратура также отметили, что проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».