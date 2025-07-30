«Может сработать, а может нет»: Трамп не уверен, что новые санкции против России повлияют на Путина

Президент США Дональд Трамп не уверен в том, что новые санкции против России помогут заставить диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One 29 июля, пишет The New York Times.

Трамп подтвердил, что через 10 дней США, возможно, придется ввести «тарифы и прочие ограничения» против Москвы.

«Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин, — ред.), очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — сказал Трамп.

NYT подчеркивает, что Трамп неоднократно угрожал наказать Россию за эскалацию в Украине, но до сих пор не выполнил своих обещаний.

Эксперты по внешней политике утверждают, что у Трампа есть экономические и военные возможности, чтобы заставить Россию прекратить войну, поскольку ее экономика остается уязвимой. По словам аналитиков, Трамп все еще может наложить арест на часть банковской системы РФ, ограничить цены на нефть и использовать свое влияние на внешнюю политику и торговые соглашения с европейскими союзниками.

В то же время вероятное введение вторичных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, затронет Китай, Индию и Турцию и будет означать эскалацию глобальной торговой войны Трампа. Хотя президент США заявил, что его не беспокоит то, как экономические санкции могут повлиять на рынок нефти.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США, заявив, что «мы это проходили».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

29 июля Трамп сказал, что у российского диктатора есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.