Лавров ломает голову Трампу

● ЕС предложил немедленно остановить войну по линии фронта. Европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание боевых действий по линии фронта в Украине, — чтобы начать мирные переговоры, пытаясь «восстановить импульс к прекращению войны». Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ. Также это сделали: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой», — заявили лидеры.

24 октября в Лондоне состоится встреча европейских лидеров, которые входят в так называемую «Коалицию желающих». А 23 октября в Брюсселе лидеры ЕС соберутся на саммит, где обсудят новые санкции против России и возможность использовать замороженные активы российского центробанка для финансовой помощи Украине. Кстати, Вашингтон не планирует пока приобщаться к теме использования денег РФ.

Похожее решение — немедленно остановить боевые действия — ранее предлагал Киеву и Москве Трамп.

● Кремль затягивает время. Встреча между госсекретарем США Марком Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Неизвестно, почему встреча не состоится на этой неделе. Хотя один из источников рассказал, что чиновники «имеют разные ожидания» относительно завершения войны РФ против Украины.

CNN написал, что пока непонятно, какое влияние окажет отмена встречи на запланированный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина в Будапеште. Как отмечал Госдеп США, Рубио и Лавров 20 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжение переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине. Кремль охарактеризовал разговор как «конструктивную дискуссию», во время которой обсуждались «возможные конкретные шаги для реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным. Однако, по данным CNN, после разговора Рубио и Лаврова американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы не изменилась и остается максималистской. Сейчас, по словам источника, Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи Трампа с Путиным на следующей неделе.

● Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков таким образом прокомментировал информацию CNN об отложенной встрече Рубио с Лавровым: мол, нельзя отложить то, о чем «не было договоренности». Он также заверил, что эта встреча требует подготовки.

А уже днем подтвердились худшие ожидания — потому что выступил Лавров:

● «Московские» не уступают. Сергей Лавров дал понять, что Москва не собирается прекращать войну против Украины и останавливаться на нынешней линии фронта. «Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты во время длительных переговоров Путина и Трампа на Аляске», — сказал он.

Главный дипломат страны-агрессора отметил, что Москва «остается полностью верной» формуле о достижении долгосрочного и устойчивого мира, а не немедленного прекращения огня, которое, как он утверждает, «ни к чему не приведет». Лавров добавил, что об этом он также сказал в разговоре с Рубио, который состоялся 20 октября. Также он заверил, что «если так просто остановиться», это будет означать «забыть о причинах этого конфликта».

Лавров добавил, что его телефонные контакты с Рубио продолжаются.

● Подождут до конца октября? Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

FT добавило, что хотя представитель Кремля Песков заявлял, что подготовка к встрече еще не началась, венгерский премьер Виктор Орбан имеет «достаточно теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом и очень конструктивные отношения» с Путиным.

● Что у Трампа на уме. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому во время недавней встречи в Белом доме, что стремится как можно быстрее закончить войну в Украине, независимо от судьбы Донбасса. Так об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам американских, европейских и украинских чиновников, Трамп был откровенным с Зеленским и порой выражал разочарование. Президент США также отказался смотреть на карты боевых действий, которые принесла украинская делегация. Двое неназванных украинских чиновников рассказали, что Трамп предупредил Зеленского: Украина не должна рассчитывать на быстрое получение дальнобойных ракет Tomahawk. По данным издания, в центре переговоров были острые территориальные споры, в частности судьба Донбасса. Как отметила WSJ, президент США сказал украинскому коллеге, что его приоритетом является урегулирование войны в Украине, и что он не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

● ЕС почти готов к 19-му пакету санкций. Европейский совет имеет целью достичь политического согласия глав государств и правительств стран — членов ЕС относительно 19-го пакета санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат, анонсируя предстоящее заседание Европейского совета, которое пройдет 23 октября. «Надеемся, что мы достигнем политического согласия по 19-му пакету санкций», — сказал он.

Кроме того, другим важным элементом обсуждения лидерами ЕС будет вопрос так называемого «теневого флота» России. «Многие лидеры четко дали понять, что они хотят выйти за рамки того, что делается сейчас», — пояснил дипломат.

● Индия уменьшает закупку нефти из РФ. Индийская компания Reliance Industries начала уменьшать закупки российской нефти и увеличивать объемы закупок сырья Ближнего Востока. Об этом написало Bloomberg.

Издание отметило, что Reliance активно интересовалась у различных поставщиков нефтью с качествами, похожими на российское сырье. Ранее компания была крупнейшим покупателем нефти РФ в Индии, используя ее как основной ресурс для своих операций.

● Враг продолжает медленно ползти. Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Малиновки и Полтавки в Запорожской области, а также возле Калиновского на Днепропетровщине, сообщил OSINT-проект DeepState.

В среднем на прошлой неделе оккупанты увеличивали площадь контроля на 7,27 кв. км ежесуточно. В сентябре российские войска продвигались со средней скоростью 8,6 кв. км в день.

● Россияне пытаются убить Чернигов как город. Вследствие российских воздушных атак на Чернигов город был обесточен, водоснабжение там также ограничено. Об этом сообщили в КП Черниговводоканал, работники которого в 5:30 утра начали запуск объектов от альтернативных источников питания. Также организовали подвоз воды в отдельные районы Чернигова. В городе работают водопроводные колонки, из которых жители могут набирать воду.

«Задача водоканала — не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать», — добавили в предприятии.

Днем в Черниговводоканале добавили, что они поддерживают работу насосных станций водопровода и канализации от альтернативных источников питания. «Сейчас все объекты предприятия работают, водоотвод обеспечен полностью. Вода гарантированно подается на первые этажи, в среднем — до 4−5 этажа, в отдельных районах (в частности Шерстянка) — до 6-го», — сообщили там.

● Из-за непрерывного террора российских дронов энергетики не имеют возможности начать восстановительные работы на Черниговщине, где обесточены десятки тысяч украинских семей, заявило утром Минэнерго. Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, однако враг целенаправленно этому препятствует. «Это сознательный акт терроризма. В районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей», — отметили в министерстве.

● Зверская атака оккупантов. Под вечер российские оккупационные войска массированно атаковали Новгород-Северский (север Черниговской области), — нанесли около 20 ударов шахедами. Погибло четверо гражданских людей.

Вячеслав Чаус, начальник Черниговской ОВА, около 17:00 сообщил, что количество пострадавших в Новгород-Северском возросло до семи. 10-летнюю девочку транспортируют в детскую областную больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. В городе много разрушений.

● Вчера вечером российские войска атаковали энергетический объект в городе Славутич (формально — Киевская область, фактически — Черниговщина), в результате чего произошло обесточивание, сообщил мэр Юрий Фомичев.

● Сезон стартует через полторы недели. В течение 10 дней, то есть до 1 ноября, отопление должно появиться в домах по всей Украине, заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

В то же время Зайченко отметил, что похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме.

Еще такое:

● Обыски из-за непонятно чего. Госбюро расследований провело обыски у бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам источников, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании. Как написала УП, расследование касается вероятного завышения объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергетических магистралей.

И в заключение:

● Военное положение и мобилизация продлены. Верховная Рада утвердила указ президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации — на 90 суток с 5 ноября 2025 года. На тот же срок парламент пролонгировал срок действия военного положения.

Рада успела сделать еще кое-что:

● Новый вице-премьер и новое руководство телемарафона. Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность министра культуры и вице-премьера по вопросам гуманитарной политики. С 17 июня 2022-го она работала в должности заместителя министра экономики.

Бережная объяснила Раде, что стратегические коммуникации должны быть координированы из единого правительственного центра, поэтому эта политика передается под правительство. «Потому что стратегические коммуникации, one voice должны быть координированы из единого правительственного центра», — добавила она.

В связи с этой новацией Украинское национальное информагентство «Укринформ», государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины», общеукраинский информационный телемарафон «Единые новости» выйдут из-под Минкультуры и окажутся под управлением Кабмина через Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.