ГБР пришло с обысками к Кудрицкому (Фото: Наталья Кравчук / NV)

Государственное бюро расследований во вторник, 21 октября, провело обыски у бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила Украинская правда , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По их словам, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Как пишет УП, расследование касается вероятного завышения объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергетических магистралей.

По данным собеседников издания, правоохранительные органы расследуют несколько уголовных производств, связанных с возможными злоупотреблениями Кудрицкого во время его работы на должности руководителя Укрэнерго.

2 сентября 2024 года Наблюдательный совет Укрэнерго проголосовал за увольнение Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании. За увольнение Кудрицкого проголосовали трое членов наблюдательного совета от государства — Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, а также независимый член наблюдательного совета — Роман Пионковский. Еще двое независимых членов проголосовали против.

Накануне увольнения Международные доноры написали письмо тогдашнему премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой приостановить увольнение главы Укрэнерго.

После увольнения Кудрицкого председатель Наблюдательного Совета НЭК Укрэнерго Даниэль Добени и член Наблюдательного Совета Педер Андерсен подали заявления об отставке.