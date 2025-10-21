ГБР проводит обыски у экс-руководителя Укрэнерго Кудрицкого: его подозревают в завладении государственными средствами — СМИ
ГБР пришло с обысками к Кудрицкому (Фото: Наталья Кравчук / NV)
Государственное бюро расследований во вторник, 21 октября, провело обыски у бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По их словам, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.
Как пишет УП, расследование касается вероятного завышения объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергетических магистралей.
По данным собеседников издания, правоохранительные органы расследуют несколько уголовных производств, связанных с возможными злоупотреблениями Кудрицкого во время его работы на должности руководителя Укрэнерго.
2 сентября 2024 года Наблюдательный совет Укрэнерго проголосовал за увольнение Владимира Кудрицкого с должности руководителя компании. За увольнение Кудрицкого проголосовали трое членов наблюдательного совета от государства — Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, а также независимый член наблюдательного совета — Роман Пионковский. Еще двое независимых членов проголосовали против.
Накануне увольнения Международные доноры написали письмо тогдашнему премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой приостановить увольнение главы Укрэнерго.
После увольнения Кудрицкого председатель Наблюдательного Совета НЭК Укрэнерго Даниэль Добени и член Наблюдательного Совета Педер Андерсен подали заявления об отставке.