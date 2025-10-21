Индийская компания Reliance Industries начала уменьшать закупки российской нефти и увеличивать объемы закупок сырья Ближнего Востока. Об этом 21 октября пишет Bloomberg .

На прошлой неделе компания приобрела не менее 2,5 млн баррелей нефти, в частности Basrah Medium из Ирака и Al-Shaheen и Qatar Land из Катара.

По словам трейдеров, знакомых с ситуацией, такой активный «покупательский всплеск» был нетипичным для Reliance, хотя компания ранее также покупала нефть из этого региона.

Кроме того, издание отмечает, что Reliance активно интересовалась у различных поставщиков нефтью с качествами, похожими на российское сырье. Ранее компания была крупнейшим покупателем московской нефти в Индии, используя ее как основной ресурс для своих операций.

17 октября президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что власти Индии перестанут покупать нефть из страны-агрессора РФ.

Ранее 16 октября власти Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.



19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.