Верховная Рада назначила Татьяну Бережную министром культуры
Рада утвердила Татьяну Бережную на должность министра культуры (Фото: Тетяна Бережна / Facebook)
21 октября Верховная Рада Украины во время пленарного заседания назначила Татьяну Бережную на должность министерки культуры и вице-премьера по вопросам гуманитарной политики.
Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов.
8 октября фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины.
10 октября премьер Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду представление о назначении Бережной вице-премьером по гуманитарной политике.
Бережная с 17 июня 2022-го работала на должности заместителя министра экономики Украины.
28 июля 2025 года Кабмин назначил ее временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.