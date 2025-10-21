Верховная Рада назначила Татьяну Бережную министром культуры

21 октября, 13:46
Рада утвердила Татьяну Бережную на должность министра культуры (Фото: Тетяна Бережна / Facebook)

21 октября Верховная Рада Украины во время пленарного заседания назначила Татьяну Бережную на должность министерки культуры и вице-премьера по вопросам гуманитарной политики.

Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов.

8 октября фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины.

10 октября премьер Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду представление о назначении Бережной вице-премьером по гуманитарной политике.

Бережная с 17 июня 2022-го работала на должности заместителя министра экономики Украины.

28 июля 2025 года Кабмин назначил ее временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

Теги:   Верховная Рада Минкульт Назначение на должность Татьяна Бережная



