В течение 10 дней отопление должно появиться в домах по всей Украине, то есть до 1 ноября.

Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона Єдині новини.

При этом он отметил, что похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме

Реклама

«Погода, пожалуй, это основной фактор, который влияет (на увеличение потребления электроэнергии. — ред.). Похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме. Уже более чем на 20% по сравнению с началом месяца. Основное — отсутствие теплоснабжения. Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней теплоснабжение будет обеспечено по всей Украине и это приведет к снижению потребления электроэнергии», — сказал он.

В то же время, Зайченко призвал граждан не включать мощные приборы во время пиковых нагрузок на энергосистему и не использовать несколько энергоемких устройств.

Ранее в Минэнерго напомнили, что рекомендованный старт для отопления — когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.