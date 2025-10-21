Отопительный сезон начнется по всей Украине в течение десяти дней — Укрэнерго

21 октября, 11:26
Поделиться:
В Украине отопление должны дать в течение 10 дней (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине отопление должны дать в течение 10 дней (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В течение 10 дней отопление должно появиться в домах по всей Украине, то есть до 1 ноября.

Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона Єдині новини.

При этом он отметил, что похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме

Реклама

«Погода, пожалуй, это основной фактор, который влияет (на увеличение потребления электроэнергии. — ред.). Похолодание приводит к значительному увеличению потребления в энергосистеме. Уже более чем на 20% по сравнению с началом месяца. Основное — отсутствие теплоснабжения. Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней теплоснабжение будет обеспечено по всей Украине и это приведет к снижению потребления электроэнергии», — сказал он.

Читайте также:
Отремонтировать до конца зимы не успеют: российские атаки разрушили 60% добычи газа в Украине за несколько дней — Bloomberg

В то же время, Зайченко призвал граждан не включать мощные приборы во время пиковых нагрузок на энергосистему и не использовать несколько энергоемких устройств.

Ранее в Минэнерго напомнили, что рекомендованный старт для отопления — когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

«По решению органов местного самоуправления в 15 областях и в г. Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы (детских садов, школ, больниц и т. д.)», — отметили в Минэнерго.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Отопление Отопительный сезон Укрэнерго Тепло

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies