Чернигов обесточен в результате атаки РФ: в водоканале рассказали, где можно запастись водой

21 октября, 08:15
В Чернигове из-за блэкаута водоканал возобновляет подачу воды от альтернативного питания (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

В Чернигове из-за блэкаута водоканал возобновляет подачу воды от альтернативного питания (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

Вследствие российской атаки на Чернигов, город обесточен, водоснабжение там также ограничено. Об этом 21 октября сообщили в КП Черниговводоканал.

С 5:30 утра работники начали запуск объектов от альтернативных источников питания.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды», — отметили там.

Утром также будет организован подвоз воды в отдельные районы Чернигова — подробная информация будет появляться в следующих сообщениях КП.

Кроме того, в городе работают водопроводные колонки, из которых жители могут набирать воду, если они расположены неподалеку.

«Задача водоканала — не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать», — добавили в предприятии.

20 октября сообщалось, что северная часть Черниговской области осталась без света из-за атаки российского дрона на энергетический объект, в результате чего повреждена критическая инфраструктура.

Редактор: София Хушвахтова

