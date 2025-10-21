Европейские лидеры поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине: заявление подписал и Зеленский

Европейские лидеры во вторник, 21 октября, обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине . Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление.

Европейские лидеры заявили, что они «решительно поддерживают» немедленное прекращение войны в Украине вдоль нынешних линий фронта, чтобы начать мирные переговоры, пытаясь «восстановить импульс к прекращению войны», отмечает агентство.

Среди лидеров, которые поддержали заявление: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой», — заявили лидеры.

В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится встреча европейских лидеров, которые входят в так называемую «Коалицию желающих». А уже в четверг в Брюсселе лидеры ЕС соберутся на саммит, где обсудят новые санкции против России и возможность использовать замороженные активы российского центробанка для финансовой помощи Украине.

«Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока [российский диктатор Владимир] Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы», — говорится в совместном заявлении.

19 октября Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «заберет» какую-то часть территории Украины. Также президент США сказал, что не может отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.

Газета FT писала, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп призвал его принять условия российского диктатора. Источники FT добавили, что президент США отверг карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский диктатор высказал во время их разговора за день до того.