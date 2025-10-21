Лавров отверг идею Трампа о заморозке войны РФ против Украины по линии фронта

21 октября, 13:59
Россия не изменила своей позиции относительно войны против Украины, указал глава МИД РФ Сергей Лавров (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров дал понять, что Москва не собирается прекращать войну против Украины и останавливаться на нынешней линии фронта.

Видео с заявлением Лаврова во вторник, 21 октября, публикует российское издание Агентство. Новости.

«Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров [российского диктатора Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа на Аляске», — сказал Лавров.

Он указал, что Москва «остается полностью верна» формуле о достижении долгосрочного и устойчивого мира, а не немедленного прекращения огня, которое, как он утверждает, «ни к чему не приведет». Лавров добавил, что об этом он также сказал в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, который состоялся 20 октября.

Также Лавров утверждает, что «если так просто остановиться», это будет означать «забыть про первопричины этого конфликта».

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».

«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал Трамп в Truth Social.

20 октября пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что российская позиция относительно остановки боевых действий по нынешней линии фронта, к чему призывает президент США, не изменилась.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленную заморозку линии фронта в Украине. Президент Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Сергей Лавров Дональд Трамп Война России против Украины Марко Рубио

