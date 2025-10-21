Россияне нанесли по Новгород-Северскому около 20 ударов шахедами, четыре человека погибли

16:40. Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в Новгород-Северском возросло до семи. 10-летнюю девочку транспортируют в детскую областную больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По его словам, в городе много разрушений.

Обновлено в 16:33. Глава ГУ Нацполиции в области Иван Ищенко сообщил Суспільному, что в результате массированной атаки шахедов по Новгород-Северскому погибли четыре человека (две женщины и два мужчины), еще четверо получили ранения, среди них 10-летняя девочка.

«Россияне ведут массированный обстрел Новгород-Северского! Уже примерно около двадцати ударов шахедами! Всем оставаться в укрытиях!», — написал он.

Предварительно городской голова Смелы Черкасской области Сергей Ананко также сообщал, что ночью город атаковали российские БпЛА.

Он отметил, что в результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Также, по словам Ананка, обломками дрона повредили уличный трансформатор. Без электроснабжения остаются 154 абонента. Мэр заверил, что профильные службы уже работают над восстановлением.

«Штаб по ликвидации последствий атаки работает на базе Смелянского городского совета. Жителей, которые обнаружили повреждения, просят обращаться в местный ЦНАП для помощи в подаче заявок в Е-восстановление», — написал он.

По предварительным данным, повреждены девять многоквартирных домов, 10 частных домовладений, 54 окна и девять кровель.

Ночью 21 октября российские войска массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объекты теплоснабжения и энергетики. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Минэнерго сообщило, что энергетики в Черниговской области не могут начать восстановительные работы из-за постоянных атак российских дронов.

Городской совет сообщил, что в Чернигове состоялся полный блэкаут. В городе нет электроэнергии и водоснабжения.

Всего в ночь на 21 октября оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 98 ударными БПЛА. Воздушные силы зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.