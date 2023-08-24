«Подарок ко Дню Независимости». Мемы о смерти Пригожина заполонили соцсети — обзор

24 августа, 10:58
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Кто именно стоит за крушением самолета с Пригожиным, достоверно неизвестно (Фото:NV)

Кто именно стоит за крушением самолета с Пригожиным, достоверно неизвестно (Фото:NV)

Несмотря на то, что украинцам уже второй год подряд приходится праздновать День Независимости в условиях полномасштабного вторжения РФ, в этот раз они получили к этому празднику очень приятный сюрприз.

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Накануне вечером, 23 августа, стало известно о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy 600, на борту которого, как утверждает официальная Москва, находились одиозный главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, чей позывной и дал название данной группировке.

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В так называемой z-среде сообщение об их смерти спровоцировало откровенно панические настроения и ощущение надвигающейся «смуты».

t.me/Separ13_13
Фото: t.me/Separ13_13
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Кто именно стоит за крушением самолета с Пригожиным, достоверно неизвестно, поскольку его ликвидации хотели слишком многие.

При этом основными версиями пользователи соцсетей считают либо диверсию украинских спецслужб, либо работу российских средств ПВО по приказу российского диктатора Владимира Путина в отместку за вооруженный мятеж вагнеровцев 23—24 июня 2023 года.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/pan_nikhto/status/1694416280877519275

Находятся и те, кто считает, что смерть главаря ЧВК была инсценирована, и на самом деле на борту самолета был якобы не сам военный преступник, а один из его двойников.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Однако, если не принимать во внимание подобную конспирологию, смерть Пригожина для украинцев стала настоящим подарком, который затмил собой и новую атаку беспилотников-камикадзе на Москва-Сити, и захват в Полтавской области российского военного вертолета Ми-8, вдохновив на бесконечный поток различных мемов и остроумных комментариев.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1694427975586906355
https://twitter.com/operativno_ZSU/status/1694436057939374093
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/EX_Dovzhenko/status/1694428157573496854
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Illya3zub/status/1694437401727295793
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Авиакатастрофа Крушение самолета День Независимости Украины Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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