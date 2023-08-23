«Смогли найти правильный подход». Буданов рассказал, как удалось выманить российского пилота Ми-8 вместе с вертолетом в Харьковской области 23 августа, 19:55 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил спецоперацию, осуществленную с российским вертолетом Ми-8, и рассказал детали.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что спецслужбам удалось найти правильный подход к летчику, который в итоге и приземлил вертолет на территории Украины.

«Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и наконец создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем», — заявил он.

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По словам руководителя ГУР, вертолет находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования «официального кино».

«Пилот отлично чувствует себя, все у него хорошо. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине — ред.)», — добавляет Кирилл Буданов, но мотивацию российского пилота не разглашает.

Руководитель ГУР называет эту операцию одной из лучших проведённых его ведомством за всю историю Украины.

Российский блоггер Fighterbomber 23 августа сообщил о российском вертолете Ми-8, который несколько недель назад якобы совершил посадку на авиабазе рядом с Полтавой. По его словам, экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку — возможно, это была «радиоигра», возможно отказ навигации.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В среду, 23 августа, журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался Вооруженным силам Украины.

По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.