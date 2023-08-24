Путинский фейерверк на фоне смерти Пригожина напугал жителей Курска — видео 24 августа, 22:24 Россияне посчитали фейерверк на фоне регулярных атак дронов-камикадзе неуместным (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Несмотря на весь резонанс, связанный с сообщениями о смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области, российский диктатор Владимир Путин решил сделать вид, будто ничего неординарного на самом деле не произошло.

И пока вся страна обсуждала возможные версии причин авиакатастрофы, среди которых и месть главы кремлевского режима за вооруженный мятеж 23—24 июня 2023 года, сам он, как ни в чем не бывало, запускал в поселке Поныри «праздничные» салюты по случаю 80-летия Курской битвы.

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При этом сами местные жители к фейерверкам на фоне всех тех взрывов, которые последнее время все чаще гремят в самых разных регионах РФ, отнеслись весьма «прохладно», о чем свидетельствуют их эмоции обнародованном в соцсетях кадры.

«Ежедневно летят, падают, сбивают беспилотники здесь, а сегодня салют хре*ачит. Это как?.. Народ итак взбудоражен. Что творят они?.. Где мозги?», — возмутился автор видео.