Путинский фейерверк на фоне смерти Пригожина напугал жителей Курска — видео

24 августа, 22:24
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Россияне посчитали фейерверк на фоне регулярных атак дронов-камикадзе неуместным (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Россияне посчитали фейерверк на фоне регулярных атак дронов-камикадзе неуместным (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Несмотря на весь резонанс, связанный с сообщениями о смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области, российский диктатор Владимир Путин решил сделать вид, будто ничего неординарного на самом деле не произошло.

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И пока вся страна обсуждала возможные версии причин авиакатастрофы, среди которых и месть главы кремлевского режима за вооруженный мятеж 23—24 июня 2023 года, сам он, как ни в чем не бывало, запускал в поселке Поныри «праздничные» салюты по случаю 80-летия Курской битвы.

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1694433479029624921

При этом сами местные жители к фейерверкам на фоне всех тех взрывов, которые последнее время все чаще гремят в самых разных регионах РФ, отнеслись весьма «прохладно», о чем свидетельствуют их эмоции обнародованном в соцсетях кадры.

«Ежедневно летят, падают, сбивают беспилотники здесь, а сегодня салют хре*ачит. Это как?.. Народ итак взбудоражен. Что творят они?.. Где мозги?», — возмутился автор видео.

https://twitter.com/sternenko/status/1694438096006193549
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Курск Фейерверк Салют Евгений Пригожин Война России против Украины

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