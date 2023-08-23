В Москве «праздничный салют». Украинцы отмечают День государственного флага — обзор соцсетей 23 августа, 11:50 Государственные символы мотивируют украинцев на продолжение больбы с российским агрессором (Фото:ОПУ)

В среду, 23 августа, украинцы уже второй год подряд вынуждены отмечать День государственного флага в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Однако даже это обстоятельство неспособно сломить их дух и заставить отказаться от собственных традиций.

Более того, по случаю праздника, который отмечается накануне Дня Независимости страны, украинцы организовали своеобразный «салют» прямо в самом «сердце» государства-агрессора.

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Для этого ударные дроны атаковали там деловой район Москва-Сити, который ранее считался одним из символов «величия» РФ, а в итоге превратился в «позор», демонстрирующий неспособность кремлевского режима защитить даже собственную столицу.

Не менее ободряющими оказались и поздравления, которыми украинцы делятся в этот день в соцсетях, мотивируя друг друга на продолжение борьбы с российскими захватчиками.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter