В Москве «праздничный салют». Украинцы отмечают День государственного флага — обзор соцсетей

23 августа, 11:50
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Государственные символы мотивируют украинцев на продолжение больбы с российским агрессором (Фото:ОПУ)

Государственные символы мотивируют украинцев на продолжение больбы с российским агрессором (Фото:ОПУ)

В среду, 23 августа, украинцы уже второй год подряд вынуждены отмечать День государственного флага в условиях полномасштабного вторжения РФ.

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Однако даже это обстоятельство неспособно сломить их дух и заставить отказаться от собственных традиций.

Более того, по случаю праздника, который отмечается накануне Дня Независимости страны, украинцы организовали своеобразный «салют» прямо в самом «сердце» государства-агрессора.

Видео дня

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Для этого ударные дроны атаковали там деловой район Москва-Сити, который ранее считался одним из символов «величия» РФ, а в итоге превратился в «позор», демонстрирующий неспособность кремлевского режима защитить даже собственную столицу.

https://twitter.com/sternenko/status/1694208901669937600
https://twitter.com/True_gov/status/1694140214631936202

Не менее ободряющими оказались и поздравления, которыми украинцы делятся в этот день в соцсетях, мотивируя друг друга на продолжение борьбы с российскими захватчиками.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1694254419305472070
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Lyla_lilas/status/1694241057213395062
https://twitter.com/EspresoTV/status/1694197774634627340
https://www.facebook.com/mazharova/posts/pfbid02P5NHM2DMKFNbb2LHveiAdr2Ukon6mKia581mETAF5SxsiWGa4nEJegxUBW9mkujml&show_text=true&width=500
https://twitter.com/babaikit/status/1694236851102458076
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Москва День флага Праздники Война России против Украины

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