«Особый раздражитель для врага». Украина отмечает День Независимости, Минобороны предупредило о риске провокаций РФ — онлайн 24 августа, 00:05 Церемония торжественного поднятия флага Украины в Киеве, 23 августа 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

24 августа 2023 года Украина празднует 32-ю годовщину восстановления своей Независимости. В 1991 году в этот день Верховная рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины. Сегодня же исполняется и полтора года от начала полномасштабной войны с Россией.

День независимости 2023 Украина отмечает на фоне угрозы новых массированных обстрелов со стороны РФ. В частности о таком риске предупреждало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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«Мы понимаем, что особыми раздражителями для врага являются все символы украинской государственности. Россия ведет геноцидную войну и реализует геноцид украинского народа, поэтому само упоминание о независимости Украины является для них особенно чувствительным. Да, провокации могут быть», — предупредил спикер ГУР Андрей Юсов. В ГУР также считают, что Россия может нанести удары «днем позже или в несколько волн».

В Киеве, Чернигове и других крупных городах Украины сегодня запрещено проводить негосударственные массовые мероприятия. В то же время в столице Украины проведут «парад» уничтоженной российской техники: на Крещатике выставлены десятки единиц подбитого вражеского вооружения, в частности танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ (многоцелевые тягачи), БТРы, БМД, обломки сбитых ракет.

Кроме того, по случаю Дня независимости Министерство культуры и информационной политики анонсировало акцию для украинцев по всему миру. В рамках проекта «цепей единства» — The Free World Gathering — украинцы и люди, которые поддерживают Украину, будут выходить на центральные улицы городов за пределами Украины и браться за руки, чтобы образовать живые цепи.

NV следит за главными событиями Дня независимости.

День независимости 2023 — онлайн

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NV рассказывает, как украинцы будут отмечать 32-ю годовщину независимости своего государства в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Днепре и других городах.

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