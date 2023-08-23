«Он — трикстер, тролль». В Кремле предполагают, что Пригожин мог остаться в живых — Медуза 23 августа, 23:50 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky)

В среду, 23 августа, представители кремлевского режима заявили, что гибель владельца ЧВК Вагнера и его соратников не стала сюрпризом для Кремля, пишет Meduza со ссылкой на источники в администрации российского диктатора.

Один из источников издания, близких к администрации Путина, признался, что само падение самолета Евгения Пригожина его «не очень удивило».

«Было ощущение, что после бунта он плохо закончит, такого (в Кремле — ред) не прощают», — сказал собеседник медиа. Он также добавил, что после попытки неудачного мятежа Путин «сделал выводы» и перестал считать Пригожина «надежным человеком».

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Причина таких мыслей российского диктатора в том, убежден инсайдер, что «по логике, силовой ресурс в руках ненадежного человека не должен быть. Ни в России, ни за ее пределами, но под ее эгидой».

Ни один из источников не захотел говорить о том, кто именно мог быть заинтересован в возможном убийстве Пригожина. Однако еще до попытки бунта источники Meduza в Кремле не исключали, что активность создателя ЧВК «пресекут силовики».

Однако собеседники в администрации диктатора Путина считают, что даже если гибель Пригожина подтвердится, то на внутриполитическую ситуацию она серьезно не повлияет. Впрочем, один из источников оговорился, что в «армии и различных отрядах на фронте» ситуация с поддержкой Пригожина (и реакцией на его гипотетическую смерть) может быть иной.

Также инсайдеры в Кремле предполагают, что Пригожин мог остаться живым. «Он трикстер, тролль. Он имеет информантов в различных структурах, поэтому — надо ждать», — добавили собеседники. И также добавили, что в случае подтверждения гибели все будут традиционно списывать на «украинские спецслужбы».

В среду, 23 августа, в Тверской области страны-агрессора разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Также сообщалось, что на борту были его заместитель Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), оператор Пригожина, логист наемников и личная охрана владельца ЧВК. Telegram-каналы страны-агрессора пишут о по меньшей мере семи погибших.

Росавиация официально подтвердила, что Пригожин и Уткин были на борту разбившегося самолета. Всего на борту было семь пассажиров и три члена экипажа.

