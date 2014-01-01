Дети на подводной лодке Нептун отправляются на поиски сокровищ (Фото:Скриншот из Мультики СССР via YouTube)
С канала на YouTube удалили мультик Союзмульфильма, где дети на лодке Нептун находят фашистский корабль Z
17 апреля, 21:22
Настроение многих украинцев в одном посте (Фото:Виталий Чепинога/Facebook)
«Краткая история эмоциональной эволюции» /
Какое состояние у украинцев на второй месяц полномасштабной войны с Россией
15 апреля, 21:14
LOL

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С такими защитниками можно спать спокойно (Фото:Криворожская отдельная бригада территориальной обороны)
Хвостатый защитник /
В Кривом Роге местное ТрО нашло новую семью для уличного кота
15 апреля, 20:44
LOL
Иногда войска РФ слушали хеви-метал во время боя (Фото:Sam Moqadam/Unsplash)
Немного искусства вам в рации /
Как украинцы мешают россиянам вести радиосвязь хеви-металлом и гимном Украины
15 апреля, 17:00
LOL
При себе у мужчины оказалось лишь временное удостоверение военнообязанного (Фото:ГПСУ)
ГПСУ задержала мужчину в женской одежде, который пытался сбежать в Молдову — видео
15 апреля, 16:29
События

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Дмитрий с детства болел за Шахтер (Фото:FC SHAKHTAR)
Сбылась мечта /
12-летний мальчик, спасшийся из Драмтеатра в Мариуполе, забил гол за Шахтер в благотворительном матче
15 апреля, 14:40
LOL
Флагман Черноморского флота РФ затонул после ракетного удара ВСУ (Фото:dialog.ua)
Затонувший крейсер Москва может стать прекрасным местом для дайвинга — Резников
15 апреля, 13:09
Политика
Лучшие три слова (Фото:Memagram/Facebook)
«Кто проживает на дне Черного моря?» /
Российский крейсер Москва утонул, а украинцы уже подготовили мемы
15 апреля, 07:18
LOL
«Да пребудет с тобой сила» (Фото:Riku Lu/Unsplash)
«Да пребудет с тобой сила» /
В Тернополе собирают подписи, чтобы установить на место демонтированного памятника Пушкину скульптуру Йоды
14 апреля, 21:03
LOL
В Минобороны считают, что ученые изучают украинские реки, чтобы собрать патогены и доставить их в Россию. (Фото:Zephan Ayoob / Unsplash)
Обычные биолаборатории уже не то /
Россия придумала новые фейки об Украине — теперь это «водное биологическое» оружие
14 апреля, 17:49
«Мы только начали смотреть этот сериал» (Фото:Владимир Остапчук/Instagram)
«Какое отпустить, мы только начали» /
Остапчук потролил Марченко за ее обращение к Зеленскому и Эрдогану
14 апреля, 16:35
«Я убаюкивал ее, чтобы она была счастлива» (Фото:ЮНИСЕФ)
«Убаюкивал, чтобы она была счастлива» /
История 84-летнего дедушки, спасшего свою семью из-под обстрелов на Запорожье
14 апреля, 16:27
LOL
Создатели шоу Холостяк потролили Оксану Марченко (Фото:stbua/Instagram)
В «анонсе» нового сезона /
Создатели Холостячки потролили Оксану Марченко
14 апреля, 14:02
Знаменитости
Авторы отчета уверяют, что мемы стали полноценным оружием информационной войны (Фото:Know Your Meme)
Часть информационного оружия /
Аналитики выпустили 43-страничный отчет о мемах, которые появились за время войны в Украине
14 апреля, 14:01
Научпоп
Пошел куда и говорили (Фото:Иван Марунич/Facebook)
«Москва горит» /
Реакция соцсетей на ракетный удар в российский крейсер
14 апреля, 13:08
LOL
Обращение ко всему миру (Фото:Victor Bened/Facebook)
«Оксана, у тєбя скучноє ліцо» /
Реакция соцсетей на обращение жены Медведчука к Зеленскому и Эрдогану
13 апреля, 21:52
LOL
Мы только соседи на планете Земля, а не братья (Фото:@i_army_org/Twitter)
«Что он несет?» /
Реакция соцсетей на то, что Макрон не считает действия РФ в Украине геноцидом и назвал нас братскими народами
13 апреля, 18:52
LOL
Никто их уже не отпустит (Фото:Скриншот с видео пользователя)
«Желаем вам добра… В аду» /
Как украинцы шутят об оккупантах в TikTok
13 апреля, 17:27
LOL
Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:Reuters)
Попытка «померяться патриотизмом» /
Как отреагировала Сеть на «назидательный» пост всем, кто возвращается в Киев
13 апреля, 14:21
LOL
Видимо, оккупанты пытались сварить кашу из кофейных зерен (Фото:Госпогранслужба)
Каша из кофейных зерен. Пограничники показали, как жили оккупанты в Чернобыльской зоне
13 апреля, 13:33
События
Интерпретация известного мема (Фото:Memagram/Facebook)
«Последствия кумовства с Путиным» /
Украинцы продолжают делать мемы о задержании Медведчука
13 апреля, 13:07
LOL
Видео, которого ждут все украинцы (Фото:Максим Сердюк/Facebook)
«Рекорд скорости создания мемов» /
Молниеносная реакция соцсетей на задержание Медведчука
12 апреля, 22:44
LOL
Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:in ukraine we dont say/Instagram)
«Как тебя не любить?» /
Подборка мемов и шуток о возвращении украинцев в столицу
12 апреля, 19:14
LOL

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