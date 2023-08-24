«Почти наверняка» приказ Путина. Что указывает на спланированное убийство Пригожина, почему именно сейчас и почему версия о ракете ПВО показательна — ISW 24 августа, 08:31 Обломок самолета, на борту которого был Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

Самолет, в котором находился Евгений Пригожин и руководящий состав ЧВК Вагнера, почти наверняка уничтожили по прямому указанию российского диктатора Владимира Путина. А использование системы ПВО для уничтожения самолета могло стать демонстративным возмездием «вагнеровцам» за потери российской авиации 24 июня.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Вот главные выводы аналитиков ISW относительно гибели Пригожина и командного состава ЧВК Вагнера.

Почти наверняка именно Владимир Путин приказал российскому военному командованию уничтожить самолет Пригожина. Представители российской армии, особенно министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли могли бы "казнить" Пригожина без приказа Путина. «Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, считала дальнейшее выживание Пригожина после восстания ЧВК Вагнера делом на усмотрение Путина», — констатируют аналитики. ISW отмечает, что в дальнейшем будет исходить из предположения, что Путин отдал приказ об убийстве Пригожина, если не появятся доказательств обратного.

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Соответственно ISW озвучивает еще несколько оценок относительно возможной мотивации и действий Путина:

Путин, возможно, пришел к выводу, что после мятежа Пригожина он уже достаточно « отделил» его от самой ЧВК Вагнера, поэтому можно было убить Пригожина, не превращая его в мученика для остальных « вагнеровцев». Возможно, Путин решил, что « вагнеровцы» достигли точки, когда они больше заинтересованы в возвращении стабильных выплат и "работе" в новых « государственных» ЧВК, чем в своей лояльности к Пригожину — что это дает ему возможность « спокойно убить Пригожина».

отделил» его от самой ЧВК Вагнера, поэтому можно было убить Пригожина, не превращая его в мученика для остальных вагнеровцев». Возможно, Путин решил, что вагнеровцы» достигли точки, когда они больше заинтересованы в возвращении стабильных выплат и "работе" в новых государственных» ЧВК, чем в своей лояльности к Пригожину — что это дает ему возможность спокойно убить Пригожина». Также Путин мог решить, что Пригожин пересек заранее установленную красную линию, пытаясь сохранить деятельность ЧВК Вагнера в Африке.

В ISW считают скорее неслучайным тот факт, что « казнь» Пригожина совпала во времени с официальным отстранением Сергея Суровикина . Незадолго до смерти Пригожина вместо Суровикина Воздушно-космические силы РФ возглавил генерал-полковник Виктор Афзалов. Кремль, вероятно, намеревался, чтобы оба эти публичные наказания послали четкий месседж, что Кремль « разобрался» с теми, кто участвовал в мятеже 24 июня, и что попытка "вагнеровцев" бросить вызов российскому руководству является делом решенным.

. Незадолго до смерти Пригожина вместо Суровикина Воздушно-космические силы РФ возглавил генерал-полковник Виктор Афзалов. Кремль, вероятно, намеревался, чтобы оба эти публичные наказания послали четкий месседж, что Кремль разобрался» с теми, кто участвовал в мятеже 24 июня, и что попытка "вагнеровцев" бросить вызов российскому руководству является делом решенным. Крайне вероятный приказ Путина российскому Минобороны уничтожить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой диктатора восстановить свое доминирование и местью за унижение, которое нанес Путину и российскому Минобороны вооруженный мятеж ЧВК Вагнера 24 июня.

которое нанес Путину и российскому Минобороны вооруженный мятеж ЧВК Вагнера 24 июня. Если для того, чтобы сбить самолет, действительно использовали российскую противовоздушную оборону как метод убийства Пригожина, это позволило российскому Минобороны напрямую отомстить за день мятежа « вагнеровцев», который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения. Ведь до сих пор Путин не наказал « вагнеровцев», ответственных за уничтожение российского самолета 24 июня. Директор ЦРУ Уильям Бернс напоминал, что « Путин является самым преданным апостолом возмездия». Поэтому вполне вероятно, что он ждал подходящих условий, чтобы наконец-то отомстить Пригожину, боясь показать излишне импульсивным. «Путину нужно было показательно отомстить Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не является слабым лидером, но и для того, чтобы поддержать своих военных — которые в глазах многих россиян не получили „справедливости“ после событий 24 июня».

Российское Министерство обороны и Кремль уничтожали ЧВК Вагнера и ослабляли авторитет Пригожина после его мятежа — поэтому убийство высшего руководства Вагнера, вероятно, было последним шагом к ликвидации группы Вагнера как независимой организации. «Минобороны России и Кремль фактически создали условия, при которых Пригожин больше не мог должным образом поддерживать контингент ЧВК Вагнера, если он не сможет обеспечить новое финансирование и миссии для "вагнеровцев" в ближайшее время. Такие условия могли в конечном итоге привести к тому, что группа Вагнера постепенно будет терять бойцов, а Пригожин — свою значимость и влияние», — говорится в отчете ISW.

Аналитики напоминают о таких фактах из инсайдерских и близких к "вагнеровцам" источников, предшествовавших этому:

Минобороны РФ недавно начало формировать новые ЧВК для замены « вагнеровцев» в Африке и на Ближнем Востоке и начало вербовать персонал ЧВК Вагнера;

вагнеровцев» в Африке и на Ближнем Востоке и начало вербовать персонал ЧВК Вагнера; два высокопоставленных командира ЧВК Вагнера недавно присоединились к российскому Минобороны;

некоторые « вагнеровцы» начали покидать Беларусь после того, как Александр Лукашенко отказался финансировать ЧВК Вагнера;

вагнеровцы» начали покидать Беларусь после того, как Александр Лукашенко отказался финансировать ЧВК Вагнера; личность Пригожина замалчивали в российском информационном пространстве и в сети — возможно, это было частью соглашения между Лукашенко, Путиным и Пригожиным — что могло негативно повлиять на способность Вагнера вербовать новых боевиков.

Пригожин, вероятно, пытался противостоять уничтожению ЧВК Вагнера Кремлем и российским Минобороны. Российский инсайдерский Телеграм-канал, имеющий связи с российскими спецслужбами, утверждал, что поспешный выезд Пригожина в Африку и его стремительное возвращение в Россию [во время которого и разбился самолет] были якобы обусловлены тем, что российское ГРУ разрабатывало меры по полному замещению контингента ЧВК Вагнера в Африке. Этими планами руководил заместитель начальника ГРУ, начальник службы специальной деятельности генерал-полковник Андрей Аверьянов, утверждает источник. В частности, якобы планировалось создать и обучить армейский корпус численностью более 20 тыс. человек на замену «вагнеровцам». По данным источника, Пригожин был категорически против этих попыток и «приложил все усилия, чтобы им помешать». «Андрей Аверьянов известен такими операциями ГРУ, как отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, взрыв на складе во Врбетице в Чехии, отравление болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева», — напоминает источник. ISW ранее подчеркивал, что Пригожин и «вагнеровцы» активизировали свои усилия в Африке и на Ближнем Востоке в середине августа, и Пригожин даже опубликовал свое видео в неопределенной африканской стране 21 августа — одно из немногих после мятежа. Очевидно, что одной из целей его публичного появления была вербовка новых боевиков, и вполне возможно, что Пригожин ездил в Африку в надежде обеспечить дальнейшие миссии для «вагнеровцев», независимо от российского Минобороны и Кремля. «Вполне возможно, что российские чиновники воспользовались паникой и импульсивностью Пригожина, чтобы устранить высшее руководство Вагнера», — считают аналитики ISW.

Будущее ЧВК Вагнера без руководителя остается неопределенным. В российских источниках утверждают, что в ЧВК Вагнера якобы был давно разработан механизм действий и смягчения последствий на случай смерти Пригожина и Уткина. Один из источников отказался уточнять, что предусматривает этот механизм, но отдельно отметил, что это «в любом случае будет очень плохая новость». Пригожин и Уткин, бесспорно, были лицами Вагнера, поэтому их убийство «окажет драматическое влияние на командную структуру и бренд ЧВК Вагнера». Командиры «вагнеровцев» и боевики отныне могут начать опасаться за свою жизнь или быть деморализованными. «Вмешательство российского Минобороны и Кремля в операции Вагнера и отсутствие Пригожина, который бы боролся за новые возможности для персонала ЧВК, может еще больше привести к деградации группировки Вагнера», — констатируют в ISW.

Судьба Пригожина теперь, вероятно, будет служить сдерживающим фактором для тех представителей российской армии или силовых кругов, которые могут попытаться последовать прецеденту неповиновения, созданному Пригожиным. Поэтому это знак всем, кто, возможно, планировал противостоять Путину, Кремлю или Министерству обороны, считают в ISW. Кроме того, убийство Пригожина может быть сигналом для Лукашенко — как о резком сокращении его пространства для переговоров с Кремлем, так и о неявной угрозе его попыткам сопротивляться усилиям Кремля по интеграции Беларуси в Союзное государство.

Кремль, похоже, готовит почву, чтобы снять явную ответственность за убийство Пригожина с Путина и российских военных. Росавиация создала специальную комиссию для расследования технического состояния разбившегося самолета, а также метеорологических условий на маршруте полета, работы диспетчерских служб и наземного радиооборудования. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. «Военкоры» и блогеры предположили, что следственный комитет может выбрать основной версией «ошибочный» запуск ракеты ПВО или теракт на борту в качестве основной версии гибели Пригожина — подобные нарративы уже звучат из уст депутатов Госдумы РФ.