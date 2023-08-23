Подоляк о гибели Пригожина: в РФ начинается «смутное время» с многочисленными смертями 23 августа, 23:21 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что крушение в Тверской области бизнес-джета главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России.

Об этом он сказал в комментарии Медузы.

«Начинается «смутное время» с многочисленными смертями. Причин катастрофы с Пригожиным — и последующих ужесточений — несколько. Во-первых, июньский мятеж слишком сильно напугал Путина. Во-вторых, мятеж полностью обнулил репутацию Путина и силовиков, которые якобы все держали под тотальным контролем.

Видео дня

В-третьих, в тот момент, когда Пригожин остановился в 200 километрах от Москвы, а после неожиданно повернул назад, он добровольно и старательно подписал себе смертный приговор", — сказал Подоляк.

Он добавил, что Путин не прощает никому «липкие ощущение собственного страха».

«Столь демонстративное устранение [Пригожина] — прямой сигнал элитам, что жестокие убийства „своих“ в России начинаются. По причине масштабной нервозности, недоверия, подозрительности, которая захватила Путина», — сказал советник ОП.

Подоляк считает, что, предполагаемая, смерть Пригожина — это также «прямой сигнал западным элитам» о том, что Путин «умеет сильно бояться».

Но он не прощает «потерю лица», оскорбления поддержкой Украины, ордер Международного уголовного суда и так далее. И потому неправильно законченная война, компромиссные варианты, очередные минские соглашения — большая проблема. С чрезвычайными последствиями. Путин будет мстить. Гибридно.

Наконец, это сигнал российской армии, что никаких «героев» реально там нет и что любая нелояльность будет караться смертью, и что возможны только «потешные герои». Главная задача армии — убивать, умирать и не пугать Путина.

В беседе с Медузой Подоляк также отметил, что представители Росавиацаии стремительно подтвердили «гибель Пригожина».

«Обычно после авиакатастроф это занимает определенное время, чтобы точно сопоставить, кто точно был на борту. Поэтому здесь одно из двух: либо заведомо знают и умышленно сообщают, потому что за нелояльность — смерть. Либо это шоковая реакция и, как следствие, нарушение внутренних протоколов», — добавил он.

В среду, 23 июня, в Тверской области страны-агрессора упал самолет. В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.

Пропагандистские СМИ утверждают, что в результате крушения самолета погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет Евгения Пригожина сбили с помощью средств ПВО, пишет близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone.