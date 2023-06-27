Пропаганда РФ врет, что россияне «молятся» на Путина даже после позора с мятежом Пригожина 27 июня, 15:41 Сами россияне в соцсетях не скрывают своего разочарования кремлевским диктатором (Фото:NV)

Кремлевские пропагандисты утверждают, что рейтинг их диктатора Владимира Путина после позора с военным мятежом ЧВК Вагнера якобы вырос до 90%.

Об этом, в частности, заявил его бывший советник, а ныне руководитель так называемого «института политических исследований» Сергей Марков.

Он утверждает, что поддержка Путина среди граждан РФ сейчас настолько сильная, что они готовы на него «молиться».

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«Поддержка президента 80% была, а после этих событий она стала 90%… В этом смысле готовы молиться люди на Владимира Владимировича: „Только избавьте нас от всего этого хаоса“. В этих условиях не нужно особенно заниматься общественным мнением, а если будут проблемы с падением поддержки, вот тогда и будут заниматься общественным мнением», — заверил Марков в эфире радиостанции Говорит Москва.

При этом, если абстрагироваться от параллельной реальности, в которой находятся российские медиа, и взглянуть на реакцию россиян на «экстренное» видеообращение Путина от 26 июня, которое анонсировалось его спикером Дмитрием Песковым не иначе как «судьбоносное», то ничего, кроме разочарования, оно у них не вызвало.

На этом фоне даже ранее лояльные Кремлю «z-патриоты» отметили, что их лидер выглядит слабым и неуверенным в себе, что чревато для РФ лишь еще большим обострением внутриполитичиской смуты.