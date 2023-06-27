Пропаганда РФ врет, что россияне «молятся» на Путина даже после позора с мятежом Пригожина
Сами россияне в соцсетях не скрывают своего разочарования кремлевским диктатором (Фото:NV)
Кремлевские пропагандисты утверждают, что рейтинг их диктатора Владимира Путина после позора с военным мятежом ЧВК Вагнера якобы вырос до 90%.
Об этом, в частности, заявил его бывший советник, а ныне руководитель так называемого «института политических исследований» Сергей Марков.
Он утверждает, что поддержка Путина среди граждан РФ сейчас настолько сильная, что они готовы на него «молиться».
«Поддержка президента 80% была, а после этих событий она стала 90%… В этом смысле готовы молиться люди на Владимира Владимировича: „Только избавьте нас от всего этого хаоса“. В этих условиях не нужно особенно заниматься общественным мнением, а если будут проблемы с падением поддержки, вот тогда и будут заниматься общественным мнением», — заверил Марков в эфире радиостанции Говорит Москва.
При этом, если абстрагироваться от параллельной реальности, в которой находятся российские медиа, и взглянуть на реакцию россиян на «экстренное» видеообращение Путина от 26 июня, которое анонсировалось его спикером Дмитрием Песковым не иначе как «судьбоносное», то ничего, кроме разочарования, оно у них не вызвало.
На этом фоне даже ранее лояльные Кремлю «z-патриоты» отметили, что их лидер выглядит слабым и неуверенным в себе, что чревато для РФ лишь еще большим обострением внутриполитичиской смуты.