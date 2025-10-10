Рада также осталась без воды после российской атаки на Киев: нардепов обеспечивают технической водой

В результате российской атаки на Киев 10 октября здание Верховной Рады осталось без водоснабжения. Для парламента привезли техническую воду для бытовых нужд, сообщила нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко.

«Спасибо всем спасательным, ремонтным службам и энергетикам, которые сейчас работают по 24/7. Спасибо нашим силам ПВО, без которых было бы совсем тяжело», — отметила она.

Премьер Юлия Свириденко во время часа вопросов правительству заявила, что водоснабжение в столице должны возобновить до вечера 10 октября.

Массированный удар РФ по Украине 10 октября — что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью нанесла удар по Украине 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек , в Печерском районе обломки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах. Столица частично обесточена, есть перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской области без света находились 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек , и в Полтавской области .

Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС.

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.