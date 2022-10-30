Срыв Россией «зерновой инициативы». Генсек ООН глубоко обеспокоен, Турция пытается возобновить «сделку» 30 октября, 17:43 Антониу Гутерриш (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» «зерновой сделкой», которое решила сорвать Россия. Он отложил свою поездку в Алжир на саммит Арабской лиги, чтобы сосредоточиться на этом вопросе.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжжарик, сообщает Reuters.

По его словам, Гутерриш продолжает участвовать в «интенсивных контактах», направленных на прекращение приостановки участия России в «сделке».

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«Это же обязательство также направлено на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины, а также устранению препятствий, которые остаются на пути экспорта российского продовольствия и удобрений», — сказал спикер ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ведет переговоры со своими «собеседниками», чтобы попытаться возобновить «сделку». Как пишет Reuters, он попросил избегать любых «провокаций, которые могут повлиять на продление соглашения».



29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а позже российские СМИ сообщили, что РФ официально сообщила об этом генсеку ООН.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.



В РФ заявляют, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности, минобороны РФ признает, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров. Расследователи считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

Официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет. Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В то же время, Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора, экспорт сейчас невозможен из-за того, что РФ его перекрыла.

В ООН призвали «все стороны» воздержаться от каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

