Экспорт зерна невозможен из-за перекрытия РФ «зернового коридора» — Мининфраструктуры 30 октября, 12:59 Зерновой коридор не может работать из-за действий России (Фото:Oleksandr Kubrakov / Twitter)

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявляет о невозможности экспорта зерна из-за перекрытия РФ «зернового коридора».



По его словам, судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло в воскресенье, 30 октября, выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

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«Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией "зернового коридора" экспорт невозможен», - написал он в Twitter в воскресенье.

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Ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщил, что стороны "зернового соглашения" не договорились о движении судов на 30 октября. Такая ситуация возникла после того, как Россия под ложным предлогом заявила о выходе из соглашения.