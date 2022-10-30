Голодный пиар России. Кулеба отреагировал на заявления РФ о готовности поставить 500 тысяч тонн зерна 30 октября, 01:11 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ведет пиар на голоде, говоря о возможности поставить 500 тысяч тонн зерна.

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона (!) тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", - заявил министр.

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Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора. Власти РФ сообщили, что готовы бесплатно передать 500 тысяч тонн зерна взамен.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под ложным предлогом.

Украинская сторона также напоминает, что не подписывала с РФ никакие «зерновые соглашения», а подписантами являются РФ, Турция и ООН.

В то же время, в ООН призвали «все стороны» воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.