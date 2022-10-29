«Істерія у них наростає». Як «худне» російський флот і чому вибухи у Севастополі можуть бути провокацією РФ — 29 октября, 17:36 Эксклюзив НВ Пожар после взрывов в Севастополе (Фото:t.me/mysiagin)

В акватории Севастопольской бухты произошли взрывы, а после, вероятно, возник пожар на фрегате Адмирал Макаров из-за нарастающей в РФ истерии, рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио НВ.

«Истерия у них нарастает. Чем больше эта истерика или больше попытки подчеркнуть собственное "величие", тем и [более] впечатляющий результат. Причем поражает он не только в эмоциональном плане, но и в прямом смысле. Они оказались жертвами собственного "величия". Столь мощно пытались защищаться от "отряда боевых комаров", направленных, очевидно, после заявления в ООН, что разрывом своей же собственной ракеты побили свои же корабли. Будем наблюдать дальше. Нам иногда делать ничего не приходится — они все могут сделать сами», — сообщила пресс-секретарь ОК Юг.

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Оккупанты говорят о повреждении радиолокационной системы на фрегате Адмирал Макаров и «дыру в минном тральнике».

«Сейчас они провозглашают об определенных потерях на морской территории. Это может быть направлено в частности на провокации по зерновому соглашению. Мы слышали все их заявления о том, что они пытаются свернуть эту инициативу на фоне того, что Украина предпочла бы ее продолжить, и миру это было бы полезно. Они выискивают варианты, чтобы задеть это направление реализации Украины в мировом масштабе», — отметила Гуменюк.

В то же время, отметили в ОК Юг, Черноморский флот «худеет» и превращается во флотилию.

«Для корабельной группировки это мощная пощечина, поскольку они с каждым разом теряют понимание, что они флот. Потеряв флагмани, теряя свои мощности, они превращаются во флотилию и худеют дальше», — добавила Гуменюк.