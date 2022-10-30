В Севастополе повреждены по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе фрегат Адмирал Макаров — расследование

30 октября, 10:36
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Фрегат Адмирал Макаров стал новым флагманом Черноморского флота РФ после потопления крейсера Москва (Фото:Минобороны РФ)

Фрегат Адмирал Макаров стал новым флагманом Черноморского флота РФ после потопления крейсера Москва (Фото:Минобороны РФ)

Волонтерская группа GeoConfirmed проанализировала взрывы в бухте оккупированного Севастополя в субботу, 29 октября. Расследователи считают, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками, в том числе флагман Адмирал Макаров.

Волонтеры GeoConfirmed проанализировали фото и видео, в том числе кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV — англ. Unmanned Surface Vehicle), которые находились в гавани и открытом море у Севастополя.

Видео дня

Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса Адмирал Григорович, которому в Черноморском флоте соответствует только Адмирал Макаров. Съемка прервалась, поскольку, вероятно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1586460716399222785
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1586460767619977216
https://twitter.com/JohnB_Schneider/status/1586389446793912321

На другом видео можно увидеть атаку на тральщик класса Натя — Иван Голубец. По сообщению минобороны РФ, он получил «незначительные» повреждения.

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1586460820976074752

На еще одном видео видно, как еще один беспилотник перемещается между пришвартованными кораблями в гавани, вероятно, ища мишень для обстрела. Съемка обрывается, когда беспилотник столкнулся с судном и, вероятно, взорвался. На основе видеозаписи волонтеры заключили, что БПЛА находился около по меньшей мере четырех кораблей и для атаки совершил разворот.

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1586460887010971649
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По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было привлечено от шести до восьми беспилотников.

Аналитики считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

«Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты; было привлечено более шести USV; по меньшей мере три корабля были поражены из USV», — подытожили в GeoConfirmed.

Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отбивают российские корабли».

Сначала россияне сообщали, что в Севастополе «не поражены никакие объекты». Однако позже в минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.

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В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабли Черноморского флота, назвав ее «терактом». Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали фальшивыми заявлениями эпического масштаба.

В ОК Юг допустили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а затем российские СМИ сообщили, что РФ официально уведомила об этом генсека ООН.

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Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под ложным предлогом.

В ООН призвали «все стороны» воздержаться от каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Крым Севастополь Украина-Россия Черное море Беспилотники Минобороны РФ Черноморский флот РФ ВМС РФ Взрыв Война России против Украины Фрегат Адмирал Макаров

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