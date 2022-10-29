Взрывы в Севастополе. В Минобороны РФ заявили о «незначительном повреждении» корабля Иван Голубец 29 октября, 13:54 mil.ru

В министерстве обороны России заявили о «незначительном повреждении» тральщика Иван Голубец, которое произошло якобы в результате "атаки дронов" в Севастополе утром 29 октября.

В ведомстве говорят об атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Традиционно обвиняют Украину, в Генштабе информацию не комментировали.

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В России говорят, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась якобы «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет заграждение в бухте Южная.



Утром в Крыму раздались взрывы. Ставленники Кремля в оккупированном Севастополе заявили об «атаке дронов» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы отражали российские корабли. Тогда там заявили, что в городе «не поразили никаких объектов», а «ситуация под контролем».



Позже российская марионетка Михаил Развожаев заявил о «самой масштабной атаке в Севастополе» с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и сказал, что гражданским лицам закроют доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения.

