Взрывы в Севастопольской бухте. Очевидцы сообщают о пожаре на фрегате Адмирал Макаров, россияне обвиняют британцев — что известно 29 октября, 15:20 Утром в Севастополе раздались взрывы в районе базирования российских кораблей (Фото:Чп / Севастополь / Telegram)

Утром в субботу, 29 октября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы в районе базирования российских кораблей. Оккупационный «власти» заявили об «атаке беспилотников» и сообщили, что ни один объект якобы не поражен. В то же время, очевидцы сообщают о повреждении фрегата Адмирал Макаров.

Собираем все, что известно о взрывах в Севастопольской бухте.

14:44. В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. В то же время, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

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«Сейчас официального подтверждения нет… неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может являться такой причиной, а официальную информацию мы получим позже», — заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

13:46. Местные паблики подтверждают повреждение фрегата Адмирал Макаров в оккупированном Севастополе

В частности, пишут о повреждениях радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

13:45. В Минобороны РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота.

В российском ведомстве заявили, что около 4:20 утра 29 октября девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов якобы атаковали корабли РФ в оккупированном Севастополе. В российском Минобороны уверяют, что "все воздушные цели были уничтожены", а также сообщают, что морской тральщик Иван Голубец получил "незначительное повреждение".

Россияне также заявляют, что подготовка атаки якобы производилась "под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области".

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