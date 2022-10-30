ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке зернового соглашения — Боррель 30 октября, 11:57 Боррель призывает РФ отменить решение о приостановлении зерновой сделки (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призывает Россию отменить решение о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Соответствующий пост он опубликовал в воскресенье, 30 октября, в Twitter.



«Решение России приостановить участие в соглашении по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал Боррель.

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29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что РФ официально известила об этом генсека ООН.



Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.

В РФ заявляют, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности, минобороны РФ признает, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

Местные паблики сообщали о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили по меньшей мере три корабля оккупационного Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров. Расследователи считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет. Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В то же время, официальный Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора.

В ООН призвали «все стороны» воздержаться от каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции были созданы координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, проверяющие грузы и персонал, в том числе на предмет наличия оружия.

Согласно договору, контроль за портами и украинскими территориальными водами остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут приближаться к гуманитарному коридору и тем более входить в украинские порты.

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.