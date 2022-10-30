Стороны «зернового соглашения» не договорились о движении судов на 30 октября — СКЦ 30 октября, 08:25 Договоренности о движении судов в рамках «зернового соглашения» на 30 октября нет (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Договоренности о движении сухогрузов морским гуманитарным коридором, созданным в рамках черноморской «зерновой инициативы», на 30 октября не достигнуто. Такая ситуация возникла после того, как накануне Россия под ложным предлогом заявила о выходе из соглашения.

Об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

«СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая следующие шаги», — сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на СКЦ.

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Отмечается, что на 30 октября «не достигнуто общее соглашение о движении отбывающих и прибывающих судов».

Координатор ООН в СКЦ Амир Абдулла «довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра» сообщение, поступившее от делегации РФ о приостановлении участия в черноморской зерновой инициативе, говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что сейчас более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.

«29 октября девять судов (пять убывающих и четыре прибывающих) благополучно прошли морским гуманитарным коридором», — сообщили в СКЦ.

В субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что РФ официально известила об этом Генсека ООН.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора.

Зеленский заявил, что решение России сорвать «зерновую инициативу» требует жесткой реакции на уровне ООН и других уровнях, в частности «Большой двадцатки».

В ООН призвали «все стороны» воздержаться от каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отразили российские корабли».

Сначала россияне сообщали, что в Севастополе «не поражены никакие объекты». Однако впоследствии в минобороны РФ сообщили, что "во время отражения атаки беспилотников" в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабли Черноморского флота, назвав ее "терактом". Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы производилась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали «фальшивыми заявлениями эпического масштаба».

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на наличие оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

Согласно договору «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники «не могут приближаться к гуманитарному коридору».

Зерновой коридор заработал 1 августа – тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продолжена.