Зеленский: Решение России приостановить работу «зернового коридора» требует жесткой реакции со стороны ООН и G-20 29 октября, 22:19 Зеленский требует жесткой реакции со стороны ООН и G-20 на решение России выйти из зернового соглашения (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Решение России сорвать "зерновую инициативу" требует жесткой реакции на уровне ООН и других уровнях, в частности «большой двадцатки», считает президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня из России прозвучало достаточно предсказуемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием», — сказал он в видеообращении вечером в субботу, 29 октября.

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Глава государства напомнил, что с сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту.

«Это продовольствие для более чем семи миллионов потребителей. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам — эти и другие страны могут пострадать от очередного обострения сознательно провоцируемого продовольственного кризиса. Почему это какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш?» – сказал президент.

По словам Зеленского, «сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне Большой двадцатки».

«Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить. И я благодарю всех, кто помогает нам приближать это время», — подчеркнул глава государства.

Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под ложным предлогом.

Украинская сторона также напоминает, что не подписывала с РФ никакие «зерновые соглашения», а подписантами являются РФ, Турция и ООН.

В то же время, в ООН призвали «все стороны» воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отразили российские корабли».

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты».

Однако позже в минобороны РФ сообщили, что "во время отражения атаки беспилотников" в Севастополе получил "незначительные повреждения" морской тральщик Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее "терактом". Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась "под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области".

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали фальшивыми заявлениями эпического масштаба.

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции был создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на наличие оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

Согласно соглашению, "вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины", а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники "не могут приближаться к гуманитарному коридору".

Зерновой коридор заработал 1 августа - тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продолжена.