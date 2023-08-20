«Двигаемся дальше в вопросе F-16». Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию 20 августа, 17:49 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды приехал в Данию.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей», — написал глава государства.



Он отметил, что во время поездки в Данию встретится с премьер-министром Метте Фредериксен, королевской семьей, лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса.

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«Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16», — подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой прибыли в Нидерланды.

Во время встречи Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые Амстердам передаст Киеву, а именно о 42 самолетах.

Рютте сказал, что Нидерланды и Дания обязуются поставить Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи.

В то же время Дания также официально согласилась передать Украине самолеты F-16.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.