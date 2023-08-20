Дания подтвердила передачу Украине истребителей F-16

20 августа, 17:31
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F-16 (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

F-16 (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

В воскресенье, 20 августа, Дания согласилась передать Украине самолеты F-16, однако после соблюдения определенных условий.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

«Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и ВВС Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи», — говорится в сообщении.

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Условия включают:

  • успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал,
  • необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

«Мы остаемся решительно преданными борьбе Украины за свободу и территориальную целостность», — отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются поставить Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой в воскресенье, 20 августа, прибыли в Нидерланды.

Во время встречи Зеленский и Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые Амстердам передаст Киеву, а именно о 42 самолетах.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Нидерланды Дания Истребители Самолеты F-16 Война России против Украины

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