Обучение летчиков началось. Украинский пилот рассказал, как их будут готовить летать на F-16 и почему полгода — это сверхбыстрый срок курса 20 августа, 09:09 Самолеты F-16 (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение для полетов и обслуживания самолетов F-16. Этот факт 19 августа подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников, а о программе учений рассказал украинский пилот с позывным Moonfish, который был отобран для участия в тренировках.

«Именно так, мы прибыли на учения», — рассказал Moonfish вечером 19 августа в эфире национального телемарафона на канале Мы — Украина.

По его словам одним из требований к пилотам, которые проходили отбор, кроме возраста и боевого опыта, действительно был английский язык, поскольку подготовка к полетам требует очень высокого его уровня. «Скажем так, если вы думаете, что знаете английский язык, то наверняка вы знаете его недостаточно, надо доучить еще немножко», — отметил пилот.

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Он пояснил, что обучение пилотов будет проходить «вполне стандартно» и начнется с теории. «Затем — переход к практике. Программа была составлена с учетом наших пожеланий — в том плане, что будут типичные наборы миссий для тех, которые мы сейчас выполняем, для той среды, в которой нам сейчас приходится воевать», — рассказал Moonfish.

Комментируя продолжительность курса обучения, он предположил, что гипотетически отдельные пилоты могут справиться с освоением подготовки и быстрее, чем за шесть месяцев, однако срок передачи самолетов будет определять также готовность персонала их обслуживания — и этот период обучения партнеры Украины сокращать не планируют, заметил пилот.



«Относительно подготовки наземного персонала, особенно инженерно-технического состава — техников, которые будут эти самолеты обслуживать — здесь партнеры более твердо к этому сроку в шесть месяцев относятся, к его сокращению», — подчеркнул Moonfish. По словам украинского пилота, если в подготовке летчиков «можно немножечко что-то подрезать, подумать, посмотреть, кто справляется лучше, кто хуже», то работа техников является чрезвычайно ответственной и к ней предъявляют строгие требования. «Они [союзники Украины] хотят убедиться, чтобы перед тем как они [инженеры и техники] отправятся в Украину, они самостоятельно будут обслуживать технику и 100% будут это делать правильно», — пояснил пилот.

Он также сравнил переход с украинских самолетов МиГ-29 на F-16 с переходом с «кнопочного телефона на 14-й iPhone». «Очень много систем сложных. Он очень гибкий, выполняет очень много задач», — отметил Moonfish, характеризуя истребитель F-16. В то же время он выразил убеждение, что украинские летчики не будут иметь проблем при обучении, однако «больше всего сложностей, наверное, будет с освоением именно авионики, самой системы вооружения» самолетов.

По словам Moonfish, полгода обучения на таких самолетах — «это нормально». «Может показаться, что это слишком долго, но по авиационным меркам это очень-очень быстро. [Обычно] люди едут учатся на новую технику и год, и полтора, и гораздо дольше. Потом приезжают где-то за границу, повышают свой уровень», — отметил он. Украинский пилот убежден, что в шестимесячном сроке обучения «нам уже идут навстречу, уже как-то частично заложено то, что мы все способные летчики и то, что у нас есть очень высокая мотивация учиться».

Инфографика: NV

19 августа в интервью 24 каналу министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16,

По его словам, кроме пилотов, в учениях участвуют также определенное количество инженеров и техников. Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

«Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное — сколько», — подчеркнул министр обороны Украины. «Минимальный срок на подготовку пилотов — 6 месяцев», — напомнил министр обороны Украины.

Инфографика: NV