Посмотрел на F-16. Зеленский побывал на военной авиабазе в Эйндховене — фото 20 августа, 15:51 Аэродром в Эйндховене (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский побывал на военной авиабазе в Эйндховене в Нидерландах, где ему показали самолеты F-16.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Издание отмечает, что именно на этой авиабазе 20 августа Зеленский должен провести пресс-конференцию.



Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

«Визитом Зеленский хочет выразить благодарность за большую поддержку, которую оказали Нидерланды. В списке стран, которые оказали наибольшую поддержку с точки зрения финансовой стоимости, Нидерланды занимают пять-шесть, — отметил профессор военных исследований Франс Осинг.



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Осинг отметил, что выбор авиабазы Эйндховена «очень символичен», поскольку именно сюда более девяти лет назад прибыли останки жертв катастрофы MH17 из Харькова.

Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой в воскресенье, 20 августа, прибыли в Нидерланды.

Во время встречи глава государства и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые Амстердам передаст Киеву. Речь идет о 42 самолетах.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.