Посмотрел на F-16. Зеленский побывал на военной авиабазе в Эйндховене — фото
Аэродром в Эйндховене (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)
В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский побывал на военной авиабазе в Эйндховене в Нидерландах, где ему показали самолеты F-16.
Об этом сообщает нидерландское издание NOS.
Издание отмечает, что именно на этой авиабазе 20 августа Зеленский должен провести пресс-конференцию.
«Визитом Зеленский хочет выразить благодарность за большую поддержку, которую оказали Нидерланды. В списке стран, которые оказали наибольшую поддержку с точки зрения финансовой стоимости, Нидерланды занимают пять-шесть, — отметил профессор военных исследований Франс Осинг.
Осинг отметил, что выбор авиабазы Эйндховена «очень символичен», поскольку именно сюда более девяти лет назад прибыли останки жертв катастрофы MH17 из Харькова.
Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой в воскресенье, 20 августа, прибыли в Нидерланды.
Во время встречи глава государства и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые Амстердам передаст Киеву. Речь идет о 42 самолетах.
Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.
В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.