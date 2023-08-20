F-16 Украине передадут Нидерланды и Дания — Рютте 20 августа, 16:46 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Нидерланды и Дания обязуются поставить Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 20 августа.

Рютте отметил, что в мае Нидерланды объявили, что будут обучать украинских пилотов для развертывания на истребителях F-16, однако невозможно проводить обучение в случае отсутствия самолетов.

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«И сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и Украинским воздушным силам, когда будут выполнены условия для такой передачи», — подчеркнул он.

Рютте добавил, что 20 августа Нидерланды также начали переговоры о двустороннем меморандуме в контексте Декларации безопасности Большой семерки.

Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой в воскресенье, 20 августа, прибыли в Нидерланды.

Во время встречи Зеленский и Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые Амстердам передаст Киеву, а именно о 42 самолетах.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.