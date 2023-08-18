Неуловимая птица. Истребители F-16 пока недосягаемы для ВСУ, но США приняли знаковое решение: на каком этапе передача самолетов Украине 18 августа, 13:47 Истребители F-16 нужны Украине как можно быстрее (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

18 августа Дания и Нидерланды подтвердили, что получили официальное согласие от США на предоставление Украине истребителей F-16 сразу после того, как украинские пилоты завершат обучение.

В официальном письме госсекретаря Энтони Блинкена США обещают «полную поддержку» как в передаче Украине самолетов F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16.

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Сроки относительно того, когда именно самолеты будут предоставлены Украине, пока не озвучиваются. Однако это первое формальное решение США о передаче американских истребителей Вооруженным силам Украины. В связи с этим NV напоминает о преимуществах самолетов F-16 и о том, почему власти Украины, экспертное сообщество и Воздушные силы ВСУ настаивают на максимальном ускорении их предоставления Украине.

Новости последних недель относительно процесса передачи Украине истребителей были противоречивыми, в украинских и западных СМИ все чаще дискутируют о том, не затягивает ли Запад предоставление самолетов украинской стороне.

Истребители F-16: основные характеристики

F-16 — самый массовый самолет четвертого поколения. С 1976 года изготовлено более 4600 единиц F-16, их имеют на вооружении 25 стран, что делает машину самым массовым боевым самолетом в мире. Существует более 10 его модификаций.

Инфографика: NV

Максимальная скорость самолета составляет 2410 км/ч, а боевой радиус — 550 км. Истребитель оборудован 20-мм орудием М61А1 Vulcan и имеет девять точек подвески. Масса подвесных элементов — 7700 кг.



F-16 может использовать:

ракеты воздух-воздух



ракеты воздух-земля

управляемые бомбы

неуправляемые бомбы

Один истребитель F-16 Fighting Falcon стоит $24,8 млн.

Экс-главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил, что «это относительно простой самолет, который легко освоить».

Истребитель оснащен 20-мм скорострельным шестиствольным орудием M61 Vulcan, он имеет девять точек подвески, общая масса подвесного вооружения составляет 7,7 т. Может использовать управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, противокорабельную ракету AGM-84 Harpoon и различные типы управляемых и неуправляемых бомб.

Опыт применения F-16 доказал его эффективность как против воздушных целей, так и против объектов на земле, в частности РЛС противника.

Инфографика: NV

Коалиция F-16

В коалицию союзников Украины, которые согласились совместными усилиями обеспечить ВСУ современной боевой авиацией и необходимым обучением, публично вошли пять стран:

Великобритания



США

Нидерланды,

Бельгия

Дания.

Ниже на графике отражено, как именно каждая из стран планирует принять участие в «коалиции истребителей».

Инфографика: NV

Что могут изменить F-16 в войне против РФ?

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат неоднократно объяснял, что многоцелевые истребители F-16 помогут усилить оборону страны и особенно ее противовоздушную оборону.

В частности самолеты F-16 могут позволить Украине:



защитить страну от обстрелов и помочь силам ПВО;



отогнать подальше от границ российские самолеты, которые обстреливают прифронтовые территории управляемыми авиабомбами;

навести порядок в море;

помочь сухопутным силам обороны деоккупировать захваченные территории.

«Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну, — подчеркнул Игнат, — Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах».

Он напомнил, что протяженность государственной границы и линии фронта (около 2,5 тыс. км) слишком велика, чтобы даже такие западные системы, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск перекрывали всю территорию Украины.



«Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16», — пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.



В то же время Джастин Бронк, авиационный эксперт британского аналитического центра RUSI, предупредил, что мощность российской противовоздушной обороны, вероятно, будет ограничивать возможности F-16 в роли близкой воздушной поддержки — то есть бомбардировки позиций противника. Самолетам придется летать низко, чтобы избежать их обнаружения россиянами.



«Западные истребители, оснащенные оружием, которое можно запускать вне зоны поражения [вражеской ПВО], предложат Украине улучшенную способность уничтожать фиксированные российские цели вблизи линии фронта с более безопасного расстояния», — написал Бронк в Twitter, что расширит возможности «существующих вариантов» для Украины, таких как удары РСЗО Himars.



В то же время украинский пилот Вадим Ворошилов (позывной Karaya) в интервью Радио NV назвал «феноменальными» технические возможности, которые могут предоставить Воздушным силам Украины истребители F-16. Он также объяснил, почему именно эти самолеты для Украины лучше, чем британские Eurofighter или французские Mirage 2000. «Конечно, F-16: цена, боевые способности и количество. Их построено более 4600 воздушных судов. Огромное количество коммерческих предприятий занимаются их модернизацией и изготовлением авиационных средств поражения. И поэтому именно для нас, для такой достаточно большой структуры как Воздушные силы, это лучшая машина, которая нам сейчас нужна, — подчеркнул пилот, — Не проблематично будет во время активной фазы ведения боевых действий транспортировать к нам необходимые компоненты и авиационные средства поражения к данному типу истребителя».



Авиационный эксперт Валерий Романенко ранее предполагал, что если Украина получит F-16 от Нидерландов, то будет иметь возможность использования всей основной номенклатуры вооружения, включая ракеты AIM-120 и JDAAM.

«Получив F-16, мы сможем использовать четыре ракеты HARM на одном самолете, во-первых, массово, во-вторых на 100%. В комплект этих нидерландских самолетов входят дальнобойные ракеты. Если мы их получим, то решим много проблем с Крымским мостом, Керченским и Севастопольским портами, со складами обеспечения в Крыму, авиабазами там», — сказал Романенко. Он добавил, что вражеские самолеты будут уничтожаться на расстоянии до 120 км.

Почему F-16 важно передать Украине как можно быстрее

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ: «Когда бы мы их не получили, у нас другого выхода нет. Мы нуждаемся в этом вооружении. Будет ли это до конца нынешнего года, или начало следующего, или позже».

Валерий Романенко, авиационный эксперт: «В материале в The New York Times прозвучал тезис, что Украина может победить и без F-16. Якобы они бы не имели решающего влияния на поле боя. Дьявол всегда в деталях. Все зависит от количества. Если бы мы получили достаточное количество F-16, то они бы повлияли на ситуацию на поле боя. Если мы бы получили четыре, шесть, 12, даже 24, то они не повлияли бы на ситуацию на поле боя, но значительно уменьшили бы наши потери — и военных, и гражданских. F-16 могут использоваться и как истребители ПВО, и как классические истребители для борьбы с вражеской авиацией. Нам вообще непонятно, как мы можем победить, не имея вообще авиации, не имея дальнобойного оружия. Это вообще какой-то нонсенс. […] Мы сейчас в ситуации, когда нам не дают победить, но не дают и быть побежденными. […] А все эти экзамены… Восемь летчиков готовы — начинайте их обучение. Восемь самолетов F-16 нам бы помогли хотя бы подавить вражескую ПВО. Восемь самолетов способны нести по четыре Harm, антирадарные ракеты, и способны использовать их на все 100%, то есть уничтожать вражеские ЗРК, уменьшая опасность для наших самолетов быть сбитыми, подбитыми, спасая жизни наших пилотов. И прокладывая, кстати, путь нашим беспилотникам. Для поражения вражеских позиций, штабов, складов и других элементов управления и логистики».

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ: «Я сам летчик, я представляю, что такое авиация. С авиацией все увеличивается в скорости в 10 раз, на порядок. С использованием достаточного количества авиации уменьшаются потери на тот же порядок — в 10 раз — по передвижениям на земле. Поэтому здесь я однозначно оптимист. Но я оптимист, если нам дадут достаточное количество самолетов. […] Потому что, если дадут пять-шесть самолетов, — не о чем говорить. А если дадут нам хотя бы три бригады, это примерно 10 эскадрилий, то есть 120 самолетов, три бригады по 40 самолетов, то этого будет достаточно для того, чтобы выйти на госграницу в следующем году, где-то ближе к осени. То есть вполне реально использовать летнюю кампанию 2024 года и выйти на госграницу».