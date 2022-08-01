«Вершина безответственности». Россия использует Запорожскую АЭС в качестве «ядерного щита» — Блинкен

1 августа, 23:38
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности». Об этом сообщает Reuters.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон был «глубоко обеспокоен» тем, что Москва теперь использует электростанцию в качестве военной базы и ведет огонь по украинским силам с территории станции.

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«Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, иначе произойдет ужасная авария на АЭС», — сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что Россия использует не только «живой щит» из украинцев, которые остались на оккупированных территориях, но и «ядерный щит».

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская АЭС Энтони Блинкен

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