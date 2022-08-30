Евросоюз отправит в Украину 5,5 млн таблеток на случай аварии на ЗАЭС 30 августа, 17:46 Таблетки йодида калия (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Евросоюз передаст Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от потенциального радиационного облучения в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии во вторник, 30 августа.

В Еврокомиссии рассказали, что 26 августа получили от украинского правительства запрос на таблетки йодида калия в качестве превентивной меры. Их могут использовать «при ограниченном числе сценариев», чтобы не допустить попадания в организм радиоактивного йода и защитить щитовидную железу.



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Еврокомиссар Янез Ленарчич подчеркнул, что все военные действия вокруг Запорожской АЭС нужно немедленно прекратить, а жизни мирных жителей не должны подвергаться опасности.



«ЕС превентивно поставляет в Украину 5 миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов rescEU, чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации. Я хочу поблагодарить Австрию за то, что она передала Украине дополнительно 500 тысяч таблеток», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина купила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на ЗАЭС, и призвал не скупать йодид калия в аптеках. По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены препаратом.

29 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направилась в Украину для посещения ЗАЭС. По данным СМИ, делегация из 14 экспертов уже прибыла в Киев.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывала МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

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