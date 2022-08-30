Миссия на Запорожскую АЭС. Эксперты МАГАТЭ прибыли в Киев — CNN
Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)
Команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, сообщает CNN.
Журналисты CNN видели членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в гостинице украинской столицы утром во вторник, 30 августа.
Как сообщили накануне в МИД Украины, миссию на ЗАЭС возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В понедельник, 29 августа, Гросси написал в Твиттере: «Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожской АЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе».
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